吃對就鏟肉！營養師曝減肥「必吃澱粉Top10」...養顏美容還能瘦



▲澱粉能幫助控制血糖和調整血脂代謝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

減肥是許多人一生的課題，有些人都誤以為幾餐少吃點，或是不吃澱粉，就可以瘦下來，但又因為飲食觀念不夠正確，馬上復胖。營養師林圓真強調，減肥方法用錯，就要花時間重新調整體質，反而繞了一大圈。她提出5種不吃澱粉的危害，以及10種減肥非吃不可的澱粉，還傻傻忍住不吃的你一定要看！

林圓真指出，澱粉來自天然食材，熱量攝取降低，幫助控制血糖和調整血脂代謝。抗性澱粉不容易被人體消化酵素分解，無法被小腸消化吸收，但由於有類似膳食纖維被大腸利用，有增加飽足感的效果。

抗性澱粉簡單分成四類：一是存於種子類、全穀類、豆類等未加工的食物；二是類生的、無法完全糊化的物質，如生的馬鈴薯、生香蕉等；三是老化澱粉，烹煮過又冷卻的（如隔夜飯、壽司）；四是將老化澱粉純化變成粉末，例如「β-葡聚糖」抗性澱粉，常添加於五穀奶及燕麥棒等。

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▲營養師推薦，這10種澱粉必吃不可。（圖／林圓真營養師提供）

林圓真表示，不吃澱粉的時候，身體會燃燒體內的肝糖做為能量，這個過程會經過酮酸作用產生酮酸，酮酸作用會脫水，而酮酸經由腎臟代謝，增加對腎臟的負擔。同時，身體也會燃燒脂肪，讓人以為瘦得很快，其實運動所消耗的熱量比較容易且效果更好。而她也提出不吃澱粉的5種危害。

1.無澱粉型肥胖是傳說

國人吃米量逐年降低，體重卻逐年上升。稻米變成米飯過程相當簡單，減少加入食品添加物烹調，便可直接加熱食用，但是小麥變成麵包製程需要添加奶油、糖等高熱量食材，因此想要減重還是米飯最好。

2.不吃澱粉讓你沮喪

白米、小麥、花生、馬鈴薯等澱粉含有色胺酸，色胺酸是大腦製造血清素的天然胺基酸。血清素能讓人放鬆、減緩神經活動、幫助入眠。內科醫學研究發現，減肥過程中吃澱粉的人更快樂、平靜，反而不吃澱粉的那組會因減肥壓力大。

3.不吃澱粉無法持久

三餐本以土司、蛋餅、漢堡、飯及麵等澱粉類為主食，如果是三天不吃澱粉很簡單，但是想要6天或6週不吃澱粉則很困難，更何況是一輩子。



▲不吃澱粉容易便秘，造成小腹突出。（圖／達志影像提供）

4.不吃澱粉容易小腹突出

減肥的人常伴隨便秘現象，如果小腹有突出即是便秘徵兆，研究發現，低澱粉減肥法有68%的人有便秘現象，所以可能不吃澱粉容易造成便秘。

5.不吃澱粉反而食慾增加

減肥失敗的人通常因為只吃某單一食物減肥法（如高蛋白減肥法、蔬菜湯減肥法），容易很想吃澱粉，造成控制食慾能力，但均衡飲食才是減肥的長計。

林圓真最後也分享，減肥時這10種抗性澱粉一定要攝取，分別是栗子、壽司、隔夜飯、五穀飯、玉米、紅豆、薏仁、山藥、地瓜、燕麥奶。她說，許多人減肥都用錯方法，以為不吃澱粉就會瘦，除了影響新陳代謝、傷身體之外，還需要花時間調整體質，實在得不償失，最後兜了大圈還是回到原點。