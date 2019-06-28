

▲運動完可以選擇攝取豆漿、茶葉蛋，或是水果。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

最近健身成為流行，不過很多人最好奇的就是，運動後該吃什麼呢？營養師傑瑞分享，只要注意熱量以200～300大卡，約一份點心的熱量，以及碳水化合物和蛋白質的比例為3：1這2大原則就好。他表示，只要不超過這樣的份數，熱量都會落在200到300大卡之間，所以運動完別再害怕吃東西了。

傑瑞表示，常有人詢問運動過後該怎麼吃，只要注意這2個原則。

1.熱量以200～300大卡，約一份點心的熱量。⠀⠀

2.碳水化合物：蛋白質的比例為＝3：1。

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以上述常見易取得的食物為例。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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碳水化合物3份：

水果就可以吃3顆拳頭大小⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

土司吃3片⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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蛋白質1份：

1顆茶葉蛋

1杯豆漿（注意：若是選有糖的，碳水要少一份）⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

貢丸湯（貢丸本身用麵粉加工，也需要扣掉一份碳水）⠀⠀⠀⠀⠀⠀



▲重點在於碳水化合物與蛋白質的比例為3：1。（圖／營養師傑瑞提供）

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實際應用：

1.半顆饅頭＋一顆水果＋茶葉蛋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2.一根玉米＋貢丸湯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3.兩片吐司＋有糖豆漿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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傑瑞指出，上述搭配都是依照份數，不用限制一定要吃什麼，只要不超過這樣的份數，熱量都會落在200～300大卡，重點是碳水和蛋白質營養素都會攝取的剛剛好。在運動過後，身體需要能量補充，若是有重量訓練更需要蛋白質（營養素），以利提供肌肉修復所需，所以運動完不要再害怕吃東西。