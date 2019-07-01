升遷加薪樣樣來！12生肖「七月運勢」曝：馬、狗、龍事業超旺

點評: 一週運勢看這邊



▲七月第一週運勢揭曉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文、圖／黃鐸允

想知道你本周(07/01~07/07)運勢如何嗎？屬馬的朋友，領導統御能力的提升，具有號令四方的氣勢，事業上會有所起色。屬狗的朋友，賺錢能力明顯增強，適合累積財富的好時期。屬龍的朋友，工作運勢很順利，加薪升職的機會很大。

〖鼠〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，凡事若事先計畫，即可迎來順利的結果。

36歲鼠，單身者可多與異性交流。已婚人士需注意言行，與異性保持距離。

48歲鼠，會有貴人扶助，營商順通，若有投資機會則可展現實力。

財運

會有許多意外的支出，如購買家庭物品的開銷，或小孩的教育費等等。

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事業運

上班族的話，工作上只要多用心，將會擁有很多升遷機會，也可能遇到貴人相助。

桃花運

人際關係圓滿，易得人緣並大受歡迎，無論職場或社團的人際關係都特別好。

健康運

正常作息，飲食節制，健康就無大礙，即使有病痛，也容易遇到良醫。

〖牛〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，無登大位者需謙卑，切忌狂妄自大，並與父母愉快相處。

35歲牛，運勢略有起色，開始轉入順境。

59歲牛，事業上有所下滑，應該放慢腳步，踏實經營。

財運

財運尚可，若周密籌劃，謀而後動，可獲厚利，但正財可謀，偏財運勢晦滯。

事業運

得貴人相助，若能把握時機，勤加努力，事業將更進一步發展。但在辦公室的人員，壓力相對較大。

桃花運

紅鸞臨照，感情運勢暢旺，當心自己的開銷花費重，應精心理財。

健康運

要多花時間關心長輩健康，長輩若有不適，應立即陪同就醫，以免延誤病情。

〖虎〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢興旺，有機會得到家族事業資產，應當好好把握。

22歲虎，不可魯莽行事，處事過程要多包容忍耐，保持冷靜。

58歲虎，多加注意上司派下的工作任務，功成名就之時要善待親友及員工。

財運

跟有經驗的朋友進行投資，有機會得到一筆可觀數目的獲利。

事業運

工作上順風順水，升職機會很大，生意成交的機率也比較高。

桃花運

已婚人士需注意自身言行，宜多與配偶交流溝通感情，別把心思放外面。

健康運

吉祥、福氣、健康的能量增強，若有病痛也能早日遇到良醫恢復健康。



〖兔〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢興旺，好運水到渠成大有作為，是個行銷實力者。

45歲兔，人際關係能夠帶動工作運勢，容易因為朋友介紹而接觸專業人士。

57歲兔，要注意身體疾病，情緒會比較低落。

財運

財運順遂，錢財從四方滾滾而來，累積速度快。

事業運

有貴人幫助，讓事業運水漲船高，須搭配自身專業技能以相輔相成。

桃花運

原本生活的樣貌，在激情過後，終將歸於平淡，一切波瀾不興。

健康運

心情開朗，精神狀態非常好，就算以往有精神緊張的情況，也能舒緩過來。

〖龍〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢興旺，得名得利，揚名立萬。

44歲龍，財喜臨門，將獲得權力，也有額外的金錢收入。

68歲龍，運勢較為平淡，宜守著自己現有的資源。

財運

與客户洽談順利，可以成功吸引投資客的信任，進而增加收入。

事業運

工作很順利，加薪升職的機會很大，可謂如沐春風。

桃花運

情感方面，無論男女，好事多多，戀愛易成，容易結識理想伴侶。

健康運

少食用高熱量、多油膩的食物，這類食物會增加血管運行的負擔。

〖蛇〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢上等，無權力者會嶄露頭角，有權力者雄霸一方，權威人士引領風騷。

31歲蛇，堅守崗位，專心本業。

79歲蛇，健康危機，宜藉由運動來促進身體健康。

財運

財運亨通，尤其是生意人，可在穩固中多方面經營，個人收入會大幅度增加。

事業運

方圓做人，八面玲瓏，圓滿做事，事事順心。做事不要太絕，須留條後路。

桃花運

好好選擇對象，未婚者應把握好的姻緣機會，有對象的朋友，考慮共結連理。

健康運

夜行開車的人可在車上掛一個「行車平安符」，以保護行車安全。

〖馬〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢中等，領導統御能力的提升，具有號令四方的氣勢。有權力，也有影響力。

42歲馬，大型投資將會面臨重大挑戰。

54歲馬，如果朋友想要洽談合作，小本經營尚可

財運

財運方面，正偏財都不錯，腳踏實地努力工作，不要投機取巧。

事業運

在事業上會有所起色，本週有天德星加持，代表升職、加薪或貴人幫助。

桃花運

單身人士可再加把勁，多參加社交活動。已婚人士，自律為上。

健康運

老年朋友要注意喉嚨、氣管、心臟及神經方面的保養，並且控制好自己的情緒。

〖羊〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，桃花情色過旺導致是非糾纏，小心失足在情色漩渦。

17歲羊，當陷入悲觀的情緒中，應向其他人傾訴自己心中的煩悶。

41歲羊，遇到貴人相助的機會很大，應多出外走走。

財運

可以賺到錢，但是會出現耗財，會因為錢的因素，而發生對自己不好的事。

事業運

運勢會不斷提升，帶動收入增加。經商人或許有機會遇到合作夥伴，拓展業務。

桃花運

家庭方面，需要抽空陪伴家人，才能維持家庭的穩固和睦。

健康運

身強體健，只要保持身心愉快，正常作息，飲食有制，健康就無大礙。

〖猴〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢平等，宜靜不宜動，注意口舌是非，容易犯小人。

16歲猴，注意跟長輩的關係，要保持融洽和諧。

40歲猴，異性緣不錯，但要小心引來桃色糾紛。

財運

有想要投資與極強的求財慾望，加上投資有計畫，將會有所收成。

事業運

工作上壓力可能會比較大，競爭激烈，身體必然疲憊，要注意休息。

桃花運

已婚人士要特別關注婚姻狀況，不要掉以輕心或漠不關心。

健康運

注意眼睛健康，也要特別注重養生，養成運動的習慣，多接觸大自然。

〖雞〗 總運解析 ★★☆☆☆



本週運勢平等，同儕中有小人製造是非麻煩。

39歲雞，在事業上會有不錯的收穫，繼續保持毅力，不要退縮。

63歲雞，不宜探病或參加喪禮，也不宜到陰暗污穢的地方，例如殯儀館。

財運

開支較大，主要在食衣住行方面的費用增加，投資可能出現賠錢的狀況。

事業運

事業的不如意接踵而來，可能因為某些事情處理不當，導致人際關係不佳。

桃花運

男女感情易出狀況，為了維持穩定和諧的婚姻關係，可能要下不少功夫。

健康運

不樂觀，一定要多加小心。容易出現失眠、消化不良、神經衰弱等病狀。

〖狗〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢中等，財運方面走勢較佳，事業均大有進展。

38歲狗，可以用心拓展生意業務，將有不少獲利的機會。

74歲狗，健康方面，小心身體因為過度疲倦而帶來疾病。

財運

賺錢能力明顯增強，是一個財富積累的好時期。多付出，收入就會相對增加。

事業運

可得貴人扶助，但仍不要太過依賴別人的相助，這只是一種助力。

桃花運

感情上會達成所願，特別是單身的朋友，要多多關注。

健康運

在日常生活中不要太過忙碌工作，適時放自己一個假，好好休息，身體才能有所恢復，以負荷接續的工作。

〖豬〗 總運解析 ★★☆☆☆



本週運勢平等，家產損及手足利益而相互為敵，部屬同儕為了奪取更大的權力、或竄升更高的位子，而使自己受到傷害。

25歲豬，本周有一見鍾情的運勢，要有完善的準備。

37歲豬，運勢中藏有危機意識，必須細心審查，守成並重。

財運

千萬不要盲目跟隨他人投資，要有自己的主觀意識。

事業運

投資理財莫求一步登天，事業工作均需基礎穩固。

桃花運

在初次見面的幾個小時內可發揮個人最大魅力，讓人覺得眼前一亮，獲得異性緣。

健康運

慎防血光之災以及朋友陷害，開車騎車，請小心駕駛。

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