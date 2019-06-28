常愛理不理？「Line這樣回」好感度爆表...1招直接中了



▲達人教怎麼靠聊天增加好感度。（圖／記者李佳蓉攝）

文／廣中裕介

許多陷入單戀或是交往進展不順利的女性，平常腦袋裡裝的幾乎是「他」：「不知道他現在在做什麼？」、「不知道他會怎麼想？」、「他想怎麼做呢？」等等……妳心中的主詞全都是「他」。

在這種狀況之下，「我想怎麼做、我想做什麼、我是怎麼想的」，容易忽略有關自己的想法，甚至無端感到焦躁。這份焦躁的心情，很可能會在訊息中展露無遺，導致戀情破局。人都有對於某件人事物傾注關心、興趣、好感的傾向。因此，在戀愛中越是喜歡對方，就越容易忽略自己的感受。

妳如此在意對方已讀不回的原因，就來自這樣的惡性循環。如果妳所有的思考與行動都是以對方為主，就會進入「你願意喜歡我嗎？」的戀愛模式。如此一來，戀愛的主導權就等於操縱在對方手上了。要不要正式交往變成由他來決定，要不要約會得看他心情，要不要分手也是取決於對方的決定。

請繼續往下閱讀...

所以，在傳訊息之前，請整理一下自己的感受。別只讓他住進妳的腦海裡，重要的是，讓自己也進駐他的腦海當中。為了達成這個目標，戀愛主導權就必須掌控在妳的手上。任性的女子，有時反而容易得到男性的關注。



▲任性的女子，有時反而容易得到男性的關注。（圖／記者李佳蓉攝）

其實，還有個能夠一招奪回戀愛跟訊息對話主導權的方法。那就是使用能展現出愉悅語氣的「肯定句」。舉例來說，希望對方來妳家見妳時，該傳的不是：「現在可不可以馬上來我家？」而是肯定句：「現在趕快來我家吧！」

重點是句尾要帶著輕鬆、愉快的語氣。在打訊息時，不論是什麼表情符號或貼圖都可以，只要是代表開心的圖案即可。肯定句最厲害的地方，在於可以簡短且明確的讓對話主導權，回到「照我說的話做」的立場。如果傳訊息詢問對方的意願，如：「現在可不可以馬上來我家？」這樣之後的談話主導權，都會掌握在對方手中。

為了避免這種情況發生，話題就必須從「妳希望對方怎麼做」開始。這樣的做法，對於總是以對方為優先考量的女性來說，一開始可能有些難度。可是，為了直接說出自己的想法，妳必須清楚了解自己「希望對方怎麼做」。於是自然而然，妳也能夠正視自己在戀愛中的感受了。

收到這種訊息的男性，很可能會覺得妳在可愛的撒嬌，自己也會有被依賴的感覺。這麼一來，就更容易照著妳說的話去做。請記得，妳在傳訊息時，要善加活用這樣的肯定句。肯定句不是命令，而是以明確的方式「拜託」對方。

本文摘自《LINE的好感對話術》／廣中裕介（戀愛學院顧問代表）／大是文化出版