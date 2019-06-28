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那床剛死過人！家屬「圍攻護理站」要求換床...她「超帥回應」秒息紛爭

點評:醫護人員辛苦了
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病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）
▲病患家屬得知家人躺的床才剛死過人，便要求換床。（圖／免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

護理師相當辛苦，除了照顧好幾十位病人、協助醫生，還要安撫病患家屬的情緒。對於許多護理師而言，家屬是加速他們「心累」的原因之一。資深護理師阿信分享她18年前遇到的事情，有病患家屬得知自己家人睡的床，其上個使用者才剛去世，便到護理站圍攻護理人員，要求換床。最後她看不下去，來個「超帥氣回覆」，讓家屬瞬間語塞，只能悻悻然離開。

根據三立新聞網報導，護理師阿信回憶那天是上白天班，醫院和以往一樣忙碌。交班時，她得知前天夜裡，一間雙人房的B床病人往生，而她下午接了一位新病人，是準備隔天進行耳部手術的女生，她剛好安排到雙人房的B床。想不到，在檢查完離開後，隔壁A床的家屬立刻告訴那女生，她躺的床昨晚病人剛過世，叫她趕快要求換床。

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）
▲護理師除了照顧病人辛苦外，更累的是應付家屬情緒。（圖／取自免費圖Pixabay）

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之後A床家屬帶著B床病人和家屬，到護理站要求換床，顯然A床也想趁機一起換房間，一群人在護理站盧了好一陣子。護理人員委碗解釋並婉拒，對方卻不接受，不斷的圍攻護理人員。當時阿信年輕氣盛，看不下去，直接衝向前幫同事解圍。她有禮貌的表示：「不好意思！我們醫院從民國65年就開始運作，老實跟你們說好了，每一張床都有病人往生過。而且現在滿床，也沒辦法幫妳們換床。」超帥氣回覆讓家屬聽完面面相覷，愣了一下才問：「好吧，那……有消毒吧？」她回答：「當然有，請放心。」於是一群人才慢慢走回病房。

知名醫師陳志金也在粉絲團分享此事件，表示「拜託，千萬別告訴家屬，唯一沒躺過死人的床，在醫師值班室」結果這個回覆馬上被資深人員打槍：「其實，也是有……」而網友也紛紛表示：「怎麼不說這張病床也救過很多人？」、「地球這裡也死過很多人」，還有網友回覆，其實她們的做法是會翻床墊。

關鍵字： 健康 病床 生死
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