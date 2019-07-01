總暴飲暴食！5妙招「停止狂嗑食物」...你也常不自覺吃太多？



▲你是一個沒有意識的愛吃鬼嗎？（圖／免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

你是否發現，下午工作到一半，手中突然有餅乾，或是沒有意識自己正打開一包洋芋片？如果是這樣，你就是一個「沒有意識的愛吃鬼」。愛吃零食其實很正常，但若沒有意識到其危險性的話，你可能會過度沉迷。外國網站《Lifestyle》分享，這5種方法能有效控制你的心智，讓你不要一次吃太多，好好享受每一份餐點。

1.專注眼前食物

駕駛若分心會導致交通事故，分心進食也會使你無意識暴飲暴食，所以關掉電視、放下手機，認真用餐吧！

2.有剩菜也沒關係

你可能為了要把剩菜吃完，而備感壓力，導致暴飲暴食，所以不要害怕在盤子上留下食物。每吃一口，都想是「飽了」還是「想再吃」，等到真的飽了再停止。

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▲把菜吃完可能令你備感壓力，所以有剩菜也沒關係。（圖／達志示意圖）

3.記住這些感覺

飲食是種感官饗宴，慢慢吃，並觀察食物的外觀、香氣、味道等，如此一來，就能更享受你的料理。

4.欺騙心理

建議下次吃飯時，用比較小的盤子吃。縮小餐具會平衡感覺，讓你不會吃太多，也會消耗比較少的卡路里。

5.改變心態

下次當你特別餓時，試著用非慣用手吃飯，這能減慢你吃飯的速度，並且有意識的吃東西。