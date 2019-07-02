夏天防中暑！醫破「多喝水3大迷思」：戶外前O小時內要補充



▲汪國麟破除大家對於喝水會有的3大迷思。（影／《DR.汪怎麼說》提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導、影／播吧

夏天容易口乾舌燥，因此要多喝水補充身體所需，不過多喝水真的對身體有益而無害嗎？東華醫院副院長汪國麟就在《DR.汪怎麼說》解答，一般人在夏天喝水會有的3大迷思，他建議要預防中暑，要間斷性、慢慢的喝水，不要一次牛飲，才是正確的喝水之道。

1.中暑是身體大量缺水，多喝水就能改善？

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汪國麟表示，真正的中暑是一種緊急危症，主要由於長時間暴露在極為炎熱的環境下，或是從事過於激烈的運動所導致，中暑時體溫可能飆高達到攝氏40度，甚至更高。在這種高溫下，若不緊急處置，將嚴重傷害大腦、心臟、腎臟與肌肉甚至危及生命，必須立即送醫。

不過一般民眾或媒體所說的中暑，屬於熱傷害的一種，汪國麟說，雖然嚴重性沒有達到醫療上的中暑定義，卻也不可輕忽。他說預防中暑有兩個要件：補水和降溫，缺一不可。

汪國麟建議，炎熱夏天從事戶外活動之前的2個小時內，要喝700c.c.，相當於兩瓶350c.c.小瓶礦泉水的水量，並在活動中常常喝、別等口渴再喝，牢記要注意散熱，衣物要清爽通風，時不時到陰涼處遮蔽一下，常常用濕毛巾擦臉和身體暴露處，也是一個好方法。



▲炎熱夏天從事戶外活動之前的2個小時內，要喝700c.c.的水。（圖／達志示意圖）

2.大量流汗時只喝白開水，無法預防中暑脫水？

汪國麟表示，在炎熱天氣下大量流汗，除了水分，電解質也會流失，光喝水容易造成身體電解質失衡，進一步導致脫水，這時候喝含有電解質的運動飲料會是比較恰當的選擇。至於可樂、咖啡或是茶飲，有可能因為咖啡因的刺激而利尿，增加水分的流失，此時最好避免。

3.中暑當下大量喝水，反而會水中毒？

汪國麟表示，口渴和飢餓一樣，都由腦部的下視丘控制。當水分足夠，就啟動訊號，停止繼續喝水。喝太多水造成水中毒是非常極端的例子，一般人不太可能碰到，更常遇到的是水喝不夠，造成缺水、中暑或把腦子燒壞。夏天要預防中暑，要間斷性、慢慢的喝水，不要一次牛飲，才是正確的喝水之道。