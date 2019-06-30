面黃＝脾虛！「5臉色」曝健康隱患...癌毒竟呈O色　醫揭改善妙招



▲你的臉色顏色可能暗藏健康警訊。（圖／達志示意圖）

文／楊力

臉色蒼白：體質差的表現



健康隱患警訊：

1.臉色發白，尤其兩個眉頭處明顯蒼白：多患有咽喉炎或扁桃腺炎等。

2.臉色蒼白無光澤，嘴脣、眼瞼內側和臉頰蒼白：可能是患有貧血，這是由於血液中負責氧氣輸送的血紅素供應不足而引起的。

疾病信號站：

臉色蒼白，顯現出失去光澤和無血色，可能是急性病引起的陽氣暴脫。如大量出血、休克引起的血容量急劇下降，以及劇烈疼痛造成的休克，這些患者有時還會出現冒冷汗、神志不清等症狀。

你應該這麼做：

1.肺不好、臉色白如蠟的人，可適當多吃潤肺的水果，如梨、柿子等。

2.用食指揉按印堂穴（兩眉頭間連線與前正中線之交點處），用力適度。每天早晚各揉按一次，每次兩至三分鐘。能調理肺氣，增強精氣神。

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▲揉按印堂穴，增強精氣神。（圖／大是文化提供）

臉色潮紅：多與熱證有關



健康隱患警訊：

1.高熱性疾病：如傷寒、瘧疾、肺結核、肺炎等，常會引起皮膚突然發紅。如臉色通紅，伴有口渴甚至抽搐，常見於急性感染所引起的高熱性疾病。

2.高血壓：部分高血壓患者由於臉部毛細血管擴張而顯得「紅光滿面」。

疾病信號站：

紅色出現在面頰及腮上，可能心臟有問題；左右臉的顴骨處呈現緋紅色，特別是午後發熱時加重，應注意是否有結核病。

你應該這麼做：

1.滿面通紅宜用苦寒下火的食材，如苦瓜、蓮子、苦菊（按：又稱苦苣）等；若是顴骨發紅，則是虛火，最好吃些滋陰潤燥的食材，如雪梨、銀耳、西瓜、番茄等。

2.運動有助於強化心血管：持續散步或慢跑等舒緩的運動，有助於鍛鍊心臟。

3.勞宮穴（在手掌心的凹陷處，當第二、三掌骨之間偏於第三掌骨，握拳中指尖所指處即是）是心包經上的滎穴，清熱瀉火是它的一大功能，善於清心胃之火。可用雙手拇指相互按壓勞宮穴，也可將雙手頂在桌角上按，時間可自行掌握。



▲按壓勞宮穴，能清心胃之火。（圖／大是文化提供）

臉色青紫：拉響心臟、肝臟警報

健康隱患警訊：

1.心臟疾患：臉色青紫一般是由於氧的攝入不足造成的，如心力衰竭、肺氣腫、肺心病、先天性心臟病等都可能出現臉色青紫。

2.肝膽病：天氣冷時，人的臉色青紫，這屬於正常的生理反應，身體暖和後，青紫色就會褪去；如果天氣不冷時臉色還帶青紫色，可能是肝膽出毛病了。

3.痛證：腸胃痙攣性疼痛、蟲痛（按：指由人體寄生蟲如蛔蟲、鉤蟲及條蟲引起的病證）、膽道疾病引起的膽絞痛，也會使臉色青紫。

疾病信號站：

心臟不好的人、高血壓患者滿面青紫時，往往是因瘀血、組織缺氧引起的，嚴重者會發生劇痛或猝死，一定要注意防範。

你應該這麼做：

1.臉色青的人可多食用穀類，如糯米、黑米、高粱等；多吃黃綠色、酸味的食物，如菠菜、油菜、芹菜、橘子等。肝臟的恢復、血液的淨化都在睡眠中進行，所以養肝要在晚上十一點前入睡。

2.人們常說「肝膽相照」，所以護肝和護膽有共通性，要學會宣洩情緒，遇到委屈別憋著。每天睡前按揉太衝穴（在腳拇指和二趾之間）五分鐘，可以起到制怒的作用。生氣時，這個穴位會特別酸脹，經常按摩可以消除酸脹、疏肝理氣。



▲按壓太衝穴，疏肝理氣。（圖／大是文化提供）

臉色發黃：脾虛的表現

健康隱患警訊：

1.臉色萎黃：臉色淡黃憔悴、無光澤稱為「萎黃」，多數是因為脾胃氣虛，氣血不好，在臉色上反映為萎黃。

2.臉色黃胖：發黃且虛浮稱為「黃胖」，多數是因為脾虛失運，溼邪內停。

疾病信號站：

如果臉色發黃並伴有眼睛、全身皮膚、小便等發黃及消化道症狀，可能是肝膽疾病引起，應及時去醫院確診治療。

你應該這麼做：

1.黃色食物養脾，脾胃功能不好的人應適當吃些黃色食物，如小米、胡蘿蔔、土豆、南瓜等。

2.雙手五指分開，相對放在前胸乳下方，然後稍用力沿肋骨分向兩邊推擦，上下往返，從胸到肚臍至小腹（參考左圖），以發熱為宜。此法可疏通肝經、脾經，能健脾養肝。

3.常讀「呼」字音。不但可以培養脾氣，對緩解脾虛、腹脹、脾胃不和、食慾不振都有好處。

4.中醫有「以動助脾」的養生觀念，飯後散步有助於增強脾胃功能、促進消化。但「飯後」並非指吃完飯立刻散步，而是要休息至少三十分鐘再進行。



▲推擦肋骨，此法能健脾養肝。（圖／大是文化提供）

臉色晦黯發黑：瘀毒、肝毒、腎毒、癌毒

健康隱患警訊：

1.慢性腎病：整個臉色發灰、發黑時，可能是慢性腎病的表現，主要特徵是腰膝酸軟、排尿失常、性功能減退。腎上腺皮質功能減退症、慢性腎功能不全等都可能出現臉色晦黯發黑。

2.肝病：B型肝炎、肝硬化、肝癌等疾病患者，都可能出現臉色變黑。B型肝炎患者還可能皮膚乾枯、灰暗。

3.瘀血：青色和黑色都是最為嚴重的病色，警示有重大疾病。當臉部出現兩者結合的青黑色時，就意味著有嚴重的瘀血。

疾病信號站：

一般情況下，慢性肝炎、肝硬化患者會出現臉色發黑（與太陽晒黑的皮膚不同，肝病患者臉部暗淡無光澤），最好到正規大醫院檢查一下。

你應該這麼做：

1.臉色發黑的人可以適當多吃些韭菜、板栗、泥鰍、木耳、枸杞子等，同時要加強運動。

2.保養腎精，可以多吃黑色的食物，如黑豆、黑芝麻、黑米、木耳、黑棗、黑葡萄、香菇等。日常生活中，可以多吃牛肉燉山藥、牛肉燒栗子、腰果雞丁等，也可以實現食療補腎的目的。

3.老年人要學會滋養肝腎，日常生活中，可以用枸杞子、何首烏、熟地等泡茶喝，也可以在醫生指導下吃點六味地黃丸、杞菊地黃丸等中成藥。

本文摘自《小信號防萬病》／楊力（大陸首席中醫養生專家）／大是文化出版