自認常補水？醫曝「喝咖啡＆茶」不算每日攝取量：它們反而帶走水



▲咖啡和茶並不能算在每日要喝水的1500c.c.以內。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

台灣飲品充斥，舉凡茶、咖啡、飲料等，都是國人常喝的品項之一。不過直腸外科醫師陳守善表示，人體每天至少要喝1500c.c.的水，茶、咖啡由於含有茶鹼和咖啡，反而利尿，水分都沒有留下來，因此無法計入每日應喝足的水量。護理師劉素真推薦，民眾可使用有刻度、容量的水瓶，才知道一天到底攝取多少水分。



陳守善指出，很多人工作時習慣泡茶，一整天都將茶喝進肚裡，反而忽略喝水。茶因為茶鹼關係利尿，因此喝下去的水都會被排出去，最好的方式為在旁邊放一杯水，慢慢補充它，好讓身體有足夠的水分。



▲一定要補充至少1500c.c.的白開水，不要等到口渴才喝。（圖／達志示意圖）

陳守善接著表示，如果不想要便祕，一定要攝取足夠的纖維和水分；纖維能促進腸道蠕動，以及保水，讓腸道濕潤、糞便更容易排出，但身體若水分不夠，水分不夠讓纖維保水，導致大便和腸道還是乾燥的，就容易便祕。因此，每天一定要補充至少1500c.c.的白開水，不要等到口渴才喝，而是時不時的喝、持續的喝水。

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陳守善診所的護理師劉素真補充，1500c.c.是人體休息時應該補充的量，若有運動，補充的水分也有差。基本上，水溫並沒有差異，冷熱都沒問題，重點是要喝到1500c.c.。她建議，民眾可以使用有刻度、容量、精準標示出水位的水瓶，才知道應該要攝取多少的量。