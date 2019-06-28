蘋果上為什麼有貼紙？專家揭真相...原來發明者是為了西瓜！

▲有些蘋果上都會有一張小貼紙，主要是讓結賬人員能夠識別不同的蘋果。（圖／免費圖庫，下同）

文／編輯部

不知道大家有沒有注意過有些進口的蘋果、香吉士等等的水果身上都有一個小小的貼紙？這種貼紙稱為「Price Look Up（PLU）」，是用於讓結賬人員能夠輕鬆識別零售水果的種類、來源。而紐西蘭每年大約會使用10億個PLU貼紙在蘋果上，但你知道這些小貼紙幾乎都是塑膠製成、不可堆肥以及生物降解的嗎？

賣場中的蘋果幾乎都有貼上小貼紙，以讓結賬人員能夠識別不同的蘋果，但其實大部分都是不環保的。

請繼續往下閱讀...

貼紙發明者認為：塑膠貼紙被過度使用！

水果貼紙的發明者Fay以及Joe Gock夫婦，最初是因為送貨員將他們種植的無籽西瓜與有籽西瓜搞混了，所以他們決定在果皮上貼上貼紙以作識別，也是世界上第一個這麼做的人。

但他們發現，「這些貼紙現在已被過度使用，很多時候都是不必要的。貼紙目的只是為了識別特定物品。」Fay這麼說。以西瓜來說，你沒辦法從外觀分辨他是否有籽，但以能夠分辨外觀的蔬果而言，貼紙真的是有必要的嗎？

▲水果貼紙發明者當初是為了分辨有籽跟無籽西瓜。

可堆肥的水果貼紙，解決塑膠貼紙不環保的困擾！

為此，紐西蘭最大的有機蘋果供應商Bostock New Zealand推出可堆肥的蘋果貼紙，是南半球第一個使用可堆肥貼紙的業者。

Bostock供應經理Heidi Stiefel表示「公司其實是傾向不使用PLU貼紙，但有許多客戶以及零售商需要貼紙進行識別，如果沒有貼紙，消費者就無法識別有機蘋果以及一般蘋果的不同，而我們開發的貼紙是100％可堆肥、降解的。」而紐西蘭處理可堆肥包裝的設施，接受通過歐盟標準EN13423的包材，必須在6個月內達到至少90％的生物降解，且產品不能含有重金屬。

可堆肥的貼紙成本會比較高嗎？Heidi Stiefel說「這些可堆肥的PLU貼紙比一般塑料製成的貼紙成本高出百分之50，雖然增加了非常高的成本，但Bostock仍會嘗試在其他產品中使用可堆肥、永續性的包裝。」

塑膠材質的水果貼紙其實是一個令人煩惱、也容易被忽視的污染源，但也無法完全捨棄不貼，因此可堆肥的PLU貼紙解決了塑膠製成的貼紙造成的環境污染，但不只是果皮上的貼紙、塑膠包裝也是一個需要被探討的重要議題，也希望未來有更多國內外的廠商投入使用生物可降解的包裝，實踐環境永續。

你應該要知道的食事

不知道大家有沒有注意過有些進口的蘋果、香吉士等等的水果身上都有一個小小的貼紙？你知道這些小貼紙幾乎都是塑膠製成、不可堆肥以及生物降解的嗎？紐西蘭最大的有機蘋果供應商Bostock New Zealand推出可堆肥的蘋果貼紙，解決塑膠貼紙不環保的困擾。

本文由食力food NEXT【你知道蘋果上的貼紙其實不環保嗎！可堆肥的貼紙來了！】授權提供