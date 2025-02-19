入春流感仍高峰　中醫教養生4招：少吃酸味多補甘味

▲兒童易感冒，建議適時增減衣物。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

春天是流感等傳染病的高峰期，中醫專家建議在飲食方面少食酸味，多補甘味，作息上應早睡早起，避免受風寒侵襲；另春季溫差大，兒童易感冒，建議適時增減衣物，注意飲食清淡，必要時戴口罩防護。

根據新華社報導，中國中醫科學院西苑醫院治未病中心主任張晉指出，中醫理論認為春季的陽氣上升，與肝臟是相應的。如果肝臟血液供應不足，容易導致疲勞和困倦；如果肝臟疏泄失調，則會出現肝氣鬱結，甚至可能出現肝火上升，影響脾胃。

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因此，養肝健脾、防止體燥同樣重要。張晉建議，在飲食方面，建議少吃酸味，多補甘味，有助於潤燥和保護脾臟。春季宜選擇辛甘發散的食物以助陽氣升發，比如香椿、蘿蔔和薺菜等，應避免食用過多酸澀食物，如山楂和檸檬，以防止抑制肝氣發展。

推薦兩款食療方：一款是青絲烙，由青蘿蔔、胡蘿蔔與麵粉、雞蛋和白芷一起製成的煎餅，有助於健脾祛濕、促進消化；另一款是三皮飲，用蘿蔔皮、橘皮和梨皮煮水飲用，有助於潤燥止咳及消化。對於春季乾燥的人，建議食用藕和馬蹄，脾胃虛寒者則可搭配小米粥或南瓜粥來保護脾臟。

作息方面，春季應早睡早起，避免受風寒侵襲。建議晚上11點前入睡，早上7點前起床，利用陽光升起的時間來提振陽氣。出門時，要注意保暖特別是頭頸和肩背部，防止倒春寒的侵襲。過敏體質者可考慮佩戴口罩。

運動方面，適合從事如太極拳、八段錦等輕柔活動，避免過度出汗。早上起床後，建議梳頭120下，有助於疏通頭部經絡，其中包含按摩百會穴、四神聰穴及神庭穴，對緩解頭暈鼻塞有幫助。

情緒調節上，應該關注疏導肝氣鬱結，保持心態的平和。建議飲用三花茶（玳玳花、玫瑰花、白梅花）來促進肝氣運行並避免大起大落的情緒波動。

在防範流感上，首都醫科大學附屬北京中醫醫院的兒科主任李敏提示，春季的日夜溫差較大，孩子容易因氣溫變化而感冒。在衣著上，建議根據溫差適時增減衣物，遵循春捂秋凍的原則。

飲食上則要多飲水、增加蔬果攝入，少吃辛辣油膩的食物，並可飲用菊花蘇葉陳皮茶來疏風清熱或加入山楂、百合以調節胃口。戶外活動儘量選擇空曠的場地，避開人多的封閉空間，必要時佩戴口罩。

最近，兒童呼吸道感染病例較多。據李敏介紹，中醫藥對於治療兒童急性呼吸道感染有深厚的理論基礎和豐富的經驗。在退熱、化痰及防止病情加重這些方面，中藥飲片、中成藥及各種外治法，如小兒推拿、穴位貼敷及灌腸等，都顯得尤為重要。

家長要及時帶孩子去醫院診治，如果情況允許，也可以在家進行一些適當的護理，比如小兒推拿。常用的手法包括頭面四大法：開天門、推坎宮，揉耳後的高骨以及揉太陽穴，各1分鐘。

如果孩子咳嗽，則可以清肺經，揉膻中穴及擦肺腧。基於中醫理論，肺熱可以從大腸排出，因此應注意保持孩子的大便通暢，這對於減輕症狀尤為關鍵。發燒的孩子應多喝溫水，多吃酸甜味水果和葉類蔬菜，這些都有助於病情的康復。

至於老年人，張晉指出，由於存在正氣不足、多病共存的可能性，他們往往感到疲憊無力並不耐寒冷。從穿衣、飲食和起居方面，建議老年人採取洋蔥穿衣法，內層速乾排汗、中層保暖、外層防風，避免損耗陽氣，適量鍛煉，比如坐式八段錦和毛巾操，並結合拍打膽經、八虛等動作來促進氣血循行。