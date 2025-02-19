少女異位性皮膚炎「全身流湯」！還因類固醇臉腫　新療法數月改善

▲三總皮膚部醫師陳奕先分享異位性皮膚炎新興療法。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

知名YouTuber阿滴曾自曝深受異位性皮膚炎困擾，不僅影響外貌，更造成心理負擔。三總皮膚部醫師陳奕先今（19）日分享個案，一名14歲少女從2歲起就罹患異位性皮膚炎，到13歲之前可說是飽受折磨，全身病灶流湯流水，長期使用類固醇導致身形改變，臉腫身體還出現肥胖紋，性格更因此變得內向自閉。所幸在使用新興療法生物製劑幾個月後，整個人煥然一新，皮膚得到大幅改善，到現在體重更降了20公斤，重拾開朗性格。

陳奕先說明，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，全球約有10-20%的兒童與2-10%的成人受影響。在台灣，估計約有200萬人深受其苦，患者常因劇烈搔癢、皮膚紅腫、脫屑等症狀所困擾，嚴重影響生活品質。異膚不僅影響外觀，更造成患者心理上的負擔，許多患者因此感到自卑、焦慮，甚至影響社交生活。

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異膚不僅是一種皮膚病，更與「異位性體質四重奏」相關。陳奕先點名「濕疹、食物過敏、氣喘、慢性鼻炎」這些疾病彼此關聯，可能同時發生在患者身上，因此治療需採取系統性整合策略，才能達到長期穩定控制。

陳奕先指出，傳統治療包括外用類固醇、鈣調磷酸酶抑制劑、抗組織胺、免疫調節藥物等，但許多患者效果有限，且長期使用可能產生副作用。此外，患者常因疾病反覆發作而感到沮喪，對治療失去信心。

近年來醫學界對異膚發病機制有更深入了解，並開發出更精準的生物製劑和小分子標靶藥物等新型療法。陳奕先說，這樣的治療能有效抑制發炎機制，大幅降低發作頻率，且副作用相對較少。

▲三總皮膚部醫師陳奕先說明少女個案，全身上下都是病灶。（圖／記者洪巧藍攝）

不過這樣的治療健保是有條件給付，陳奕先說明，患者需滿足病灶面積達全身的30%（1%約是1個手掌大），且有接受照光治療，連續12周、使用至少2種免疫調節藥物達3個月，所以從評估治療到能夠符合健保條件，至少要耗費8~9個月。他收治的那名青少女，就是在經過前面的治療後健保給付使用生物製劑。



陳奕先分析，若本身使用外用藥膏仍效果不好或者有社交需求的患者，也可以評估自費用藥，但生物製劑、小分子藥物都需要至少治療半年，情況穩定後才可減量，甚至停止使用；其中生物製劑半年花費約20幾萬，小分子藥物約是生物製劑的一半價格。

陳奕先呼籲，異膚患者應及早就醫，尋求專業醫師的診斷與治療建議。同時，患者應積極配合醫囑，正確使用藥物與護膚措施，並可考慮新興治療，以提升控制效果。異膚雖無法根治，但透過科學化、個人化的治療策略，多數患者都能大幅改善病情。