常怪罪他人？專家「1招」拋負面情緒...改變心態先問「這題」



▲把自己的失敗怪罪到別人頭上，是人之常情。（圖／視覺中國CFP）

文／戈登．李文斯頓

每個美國成年人都接觸過足夠的大眾心理學，會將過去的痛苦和現在的症狀連結在一起。要為自己的行為和感受負責，需要很大的決心，所以人們自然會選擇比較容易的方式──怪罪以前身邊的人（尤其是父母），當時沒有採取比較好的做法。

把自己的失敗怪罪到別人頭上，是人之常情。父母就是我們怪罪的對象之一。我們老是感嘆自己缺乏機會，彷彿人生是一場樂透，只有少數幾個號碼才能得到大獎。沒有時間和必須工作賺錢，也是無所作為的常見藉口。除此之外，我們害怕自己真的嘗試了卻一敗塗地，這個念頭同樣會產生極其有害的惰性。降低期望，就能保護我們免受失望。

改變是生命的本質，也是所有心理諮商的目標。因此，為了繼續前進，必須跨過單純抱怨的階段。很多人會問我，這樣無止盡地聆聽患者「哀嘆」自己的人生，為什麼不會感到厭煩。答案很明顯，因為抱怨自己有什麼感覺，或抱怨重蹈覆轍的行為導致熟悉且不快的結果，都只是治療過程的開端而已。諮商期間，我最喜歡問的問題是：「接下來呢？」

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▲我們總是常用「所有好男人都結婚了」或「這些女人都有太多包袱」來當作藉口。（圖／達志示意圖）

當新事物擺在眼前時，能讓一切動起來的問題應該是「為什麼不？」，但人們總是用「為什麼要？」來防衛自己，避免失望。這可能會使人們找無數的藉口，就是不想把握機會讓人知道自己單身。許多人寧願選擇繼續寂寞，也不願接下認識新朋友的艱困任務，因為這會有被拒絕的風險。「所有好男人都結婚了」或「這些女人都有太多包袱」，都是很常出現的藉口，我都聽膩了。

我經常問那些規避風險的人：「你冒過最大的風險是什麼？」他們這才理解到，自己選擇了一個多麼「安全」的生活。當我們一心一意只關注安全與保障時，就會喪失一些東西──像是冒險的精神。人生就是一場賭博，我們沒有權力選擇手中的牌，但還是有責任盡自己所能把這副牌打到最好。

在這場賭博中，最大的賭注就是我們的心。我們從哪裡學會這麼做的？如果要用安全的方式來玩這場遊戲，又該如何在犯錯的風險與注定孤單之間，取得平衡呢？

有時候我們得承受風險，才有機會贏得幸福。為了達成這個目標，承受必須的風險，是勇氣十足的表現。而拒絕承受風險，只想保護我們內心免受任何損傷，則是放棄希望的行為。

本文摘自《青春走得太快，領悟來得太慢》／戈登．李文斯頓（精神科醫師及知名作家）／商業周刊出版