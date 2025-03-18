流感增45重症、15死！上周仍有10.8萬人次就醫　脫離流行還要再等

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明類流感疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

原預期本週可脫離流行的流感疫情仍在持續，疾病管制署今（18）日表示，上周類流感就診達10.8萬人次，緩慢下降，另上周也新增45例重症病例，15例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。疾管署副署長曾淑慧表示，近期門診住院人次也都有下降，但是急診就診百分比仍在疫情流行警戒的臨界值，預期疫情本月下旬才會脫離流行。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今（2025）年第11周（3/9-3/15）類流感門急診就診約10萬8千餘人次，近期呈下降趨勢，但仍處流行期。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期流感併發重症病例數及死亡數仍多，李佳琳說明，上周（3/11-3/17）新增45例重症病例，15例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

疾管署原預期本週可以脫離流行，曾淑慧表示，目前疫情處於臨界值，門診住院人次都持續下降中，急診百分比和流行閾值相近，預期3月下旬脫離流行，但還要繼續觀察。

疾管署已延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至本（114）年3月31日止，是否還會延長？曾淑慧表示還會持續評估疫情狀況。

疾管署呼籲，目前仍處流感流行期，且本周氣溫驟降，社區流感病毒傳播風險持續，提醒民眾仍須留意有無出現發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等流感常見症狀，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，請儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

疾管署統計，本流感季自2024/10/1起截至2025/3/17累計1,152例重症病例（1,075例A型H1N1、54例A型H3N2、9例A型未分型、14例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占58%），另死亡病例累計254例（243例A型H1N1、8例A型H3N2、3例B型）。