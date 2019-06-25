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非藥用牙膏、漱口水7/1納化粧品管！　廣告涉療效重罰500萬

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▲非藥用牙膏、漱口水7/1納化粧品管！　廣告誇大重罰500萬。（圖／記者嚴云岑攝）

▲非藥用牙膏、漱口水7/1納化粧品管！廣告涉療效重罰500萬。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

《化粧品衛生安全管理法》於今年5月2日公告，將牙膏、漱口水納入化妝品管理，更於7月1日修嚴管理措施，提高罰鍰與吹哨者獎勵制度，若於廣告中涉及虛偽誇大或涉及醫療效能，如強調「活化毛囊」、「促進毛法生長」等，最高可處500萬元罰鍰，與過去只罰5萬相比，裁罰幅度大為提高。

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食藥署醫粧組副組長王淑芬表示，化粧品安全管理辦法雖於7月1日正式實施，但非藥用牙膏、漱口水納管與標示規定，則要到110年7月1日才生效，現在影響較大的，以廣告宣稱與檢舉辦法為主，若涉及虛偽誇大，可處4萬至20萬元罰鍰；若涉及醫療效能認定，則可處60萬至500萬元罰鍰。

至於在廣告標示上宣稱哪些詞句，就可被視為違規？食藥署企科組組長許朝凱舉護髮產品為例，若產品宣稱「活化毛囊」、「刺激毛囊細胞」等，就涉及虛偽誇大；若標示「生髮」、「毛髮生長」、「促進毛髮生長」等，則涉及醫療效能，最重可處500萬元罰鍰。

▲非藥用牙膏、漱口水7/1納化粧品管！　廣告誇大重罰500萬。（圖／記者嚴云岑攝）

▲食藥署企科組組長許朝凱。

許朝凱表示，護髮產品得使用的字句包括「活化髮根」、「強健髮根」、「活化頭皮」或「滋養頭皮」。110年即將納管的含氟量在1500ppm以下的牙膏、漱口水等產品，也只能標示「預防齲齒」、「預防蛀牙」，若標示到「治療」、「增加牙齦」字樣，就會涉及醫療效能，也會依情節重罰。

食藥署7月1日將有多項新制上路，除了訂出廣告罰則外，也針對化妝品衛生安全案件寄出檢舉獎勵辦法。民眾若以實名檢舉化妝品含汞、鉛等或禁止成分及製造工廠未符合設廠標準等重大情節者，且查證屬實，業者最高可被處500萬元罰鍰，檢舉人也可拿到5%、25萬元檢舉獎金，若檢舉人為現職或離職員工，檢舉獎金則提高到10%，最高可拿到50萬元。

在食品部分，7月1日起也有3大新制上路，包括針對資本額3000萬以上未達1億的「食用油脂工廠」、「罐頭工廠」、「蛋製品工廠」實施食品安全管管制系統，也要對資本額1億以上的食品製造工廠，設置衛生管理人員業別；而食品業者登陸業別也新增物流業，包括Uber eats、Foodpand等業者，都須強制登錄納管。

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關鍵字： 化粧品 化粧品衛生安全管理法 食安新制 漱口水 牙膏
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