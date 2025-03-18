國內爆越南移入麻疹！當地疫情燒「病例翻倍」　疾管署已發布警示

▲疾管署副署長曾淑慧說明疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

嘉義市今（18）日新增1例麻疹境外移入確診病例，個案發病前曾經參加旅行團赴越南旅遊。疾病管制署副署長曾淑慧表示，越南麻疹疫情確實嚴峻，今年已經通報疑似個案達4萬例、有3400例確診，病例數是去年同期兩倍，疾管署已於上個月提升越南旅遊疫情等級至第二級「警示（Alert）」，提醒民眾前往當地多加防範。

嘉義市衛生局今日公布該病例，曾於2月19至23日參加旅行團到越南旅遊，3月12日因發燒身體不適至陽明醫院就醫住院，經醫院通報並採集檢體送驗，3月16日經疾管署研判為麻疹確診病例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾淑慧表示，全球麻疹疫情持續，又以東南亞的越南、泰國、菲律賓等個案數較多。越南疫情從今年以來特別嚴峻，根據疾管署掌握，該國今年通報疑似麻疹個案達4萬例，其中3400例確診，是去年同期兩倍。分析原因，可能是當地麻疹疫苗接種率較低，部分地區僅約40%；至於台灣的麻疹疫苗涵蓋率高達95%以上，社區流行風險較低。

不過民眾旅遊還是要注意，尤其接下來又有清明連假。曾淑慧表示，國內從今年2月3日已經公告越南當地麻疹旅遊疫情建議等級達第二級「警示（Alert）」，前往當地需加強預警，採取加強防護，包含加強手部衛生、遵守呼吸道禮節，避免前往擁擠場所，必要時佩戴口罩。另外，符合麻疹疫苗接種條件者，建議完成後再前往。

曾淑慧也提到，疾管署已在各機場設置提醒標示，並與台商協會、越南辦事處聯繫，提醒在越南的國人注意疫情，返台後若出現呼吸道症狀或皮膚出疹，應儘速就醫，並主動告知旅遊史，以利醫師診斷。

嘉義市衛生局提醒，該名境外移入個案於3月10至3月12日可傳染期活動足跡包含張百欽家庭醫學科診所、邱晉陽診所、陽明醫院(急診)，初步匡列個案活動地接觸者約57人，目前皆無不適症狀。衛生局籲請民眾如有與麻疹確診者足跡重疊者，請進行自主健康管理至3月31日。