新冠JN.1疫苗4／8起開放3族群「打第二劑」　間隔滿6個月可打

▲新冠JN.1疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情雖然在低點波動，但重症病例持續增加，疾病管制署今（18）日宣布，為了提升易發生重症或死亡高風險族群保護，4月8日起提供「65歲以上長者」、「55歲以上原住民、及「免疫不全者」等對象增加接種1劑JN.1 COVID-19疫苗，與前1劑間隔至少6個月（180天），呼籲符合接種資格民眾踴躍接種。

疾病管制署今（18）日表示，為提升對高風險族群的健康保護，參考美國CDC接種建議，並經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，自今（2025）年4月8日起提供65歲以上長者、55-64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者再增加接種1劑JN.1 COVID-19疫苗，與前1劑間隔至少6個月（180天），呼籲符合接種資格民眾踴躍接種。

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疾管署說明，JN.1 COVID-19疫苗自去（2024）年10月1日起提供民眾接種，疫苗保護力會隨著時間遞減，鼓勵間隔已滿6個月之長者及免疫不全者等重症高風險對象盡快安排接種第2劑JN.1 COVID-19疫苗，提升免疫保護力，減少疾病威脅。

其中出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

疾管署提醒，JN.1 COVID-19疫苗截至3月17日已累計接種204.3萬人次，全國接種率8.6%。由於新冠病毒傳播風險持續，且國內新冠併發重症本土及死亡病例多數皆未接種JN.1 COVID-19疫苗，呼籲民眾不要因曾感染過新冠、曾接種先前新冠疫苗而輕忽新冠疾病侵襲威脅。

目前提供之Moderna及Novavax兩種廠牌均安全且可有效對抗目前主流病毒株，如為滿12歲以上未接種JN.1 COVID-19疫苗者可從兩種廠牌擇一接種，而滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症僅限接種Moderna JN.1 COVID-19疫苗，請民眾依符合之條件盡快完成接種，保護自己也保護家人之健康，共同降低重症和死亡發生風險。