千萬別揉！醫教你4大常見「眼睛過敏」緊急處理方式

▲醫師提醒，眼睛發癢千萬不可以用手揉。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

眼睛發癢是「眼睛過敏」症狀，醫師指出，常見的眼睛過敏包括「過敏性結膜炎、對保養品/彩妝或花粉過敏、睫毛毛囊阻塞和細菌感染的眼瞼炎」，一旦有過敏狀況發生，除了會泛紅之外，最多是眼睛發癢，而面對不同原因造成的過敏，其實也有不同的緊急處理方式。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛指出，近來門診發現，眼睛過敏前來就醫的民眾當中，有不少是年輕打扮入時的女性，許多個案不只對花粉過敏，也因為刷睫毛膏導致眼睛發癢，雙重過敏源襲擊下，眼睛紅腫得像小白兔的紅眼睛，結膜像是龍眼肉。

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眼睛過敏導致眼睛發癢是常見的問題，許多人下意識用手揉眼，不僅可能引起紅腫，還可能因細菌感染而加重症狀，而自行使用眼藥水亦可能用藥錯誤、延誤病情。

許粹剛說，常見的眼睛過敏包括「過敏性結膜炎、對保養品/彩妝或花粉過敏、睫毛毛囊阻塞和細菌感染的眼瞼炎」，其中過敏性結膜炎可透過冰敷緩解不適；對保養品、彩妝品或花粉過敏者，則可用清水清洗和冰敷及減少化妝品的使用來緩解癢感；睫毛毛囊阻塞主要是油脂腺分泌異常，可透過熱敷軟化阻塞物；而細菌感染的眼瞼炎，應使用抗生素和輕微類固醇，必要時可考慮口服抗生素。

許粹剛提醒，保持眼部清潔非常重要，可以一比一的比率將水與嬰兒洗髮精稀釋後，清洗睫毛根部，一天清潔一、兩次，以改善毛囊口的阻塞，若是針對花粉過敏，建議在特定季節發作，例如每年春暖花開的三月時節減少外出，並採取防護措施，如戴口罩和眼鏡。