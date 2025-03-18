8歲女童內褲驚見血跡！醫一看已有性早熟症狀　飲食習慣釀禍

▲兒童肥胖影響多，可能導致青春期提前，進而影響身高發育，甚至增加糖尿病等慢性病風險。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

一名8歲女童，家長發現她的內褲裡有血跡，趕緊帶來就醫，檢查發現她不僅BMI高達22.2（大於95百分位），已達肥胖標準，還出現脖子後方暗沉、乳房發育等性早熟症狀。家長原以為她只是「肉肉的」，未特別留意這些異常變化，差點錯過黃金治療期。

收治個案的初日診所小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷說明，詢問女童飲食習慣，她從小就偏愛高糖、高油、高精緻澱粉食物，如早餐多以吐司、饅頭配調味乳；放學後則愛吃雞蛋糕、麵包或餅乾當點心且正餐幾乎不吃青菜。長期攝取過多熱量、缺乏膳食纖維，導致她的體重遠超出生長曲線。

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王律婷進一步解釋，體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期，尤其女孩影響更為明顯。根據一篇刊登在《BMC pediatrics》期刊上的研究，超重或肥胖兒童發展中樞性性早熟（CPP）的風險約為正常體重兒童的兩倍。過量的瘦素也可能加速生長板的密合，影響身高。

許多人誤以為「小時候胖不是胖，長大會抽高」，王律婷表示，根據世界肥胖聯盟官方期刊《肥胖評論》研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達五倍。此外，肥胖還可能導致青春期提前，進而影響身高發育，甚至增加糖尿病等慢性病風險。預防兒童肥胖應從飲食、運動、睡眠三方面著手：

1、吃對不吃多：選擇高營養、低糖飲食，適量補充維生素D、鋅、鈣、魚油與葉酸，尤其早餐至關重要，可降低胰島素阻抗並提升學習表現。

2、建立運動習慣：每週至少運動三次，每次一小時以上。可選擇跑步、腳踏車等有氧運動，或透過跳繩、足球等鍛鍊肌力。

3、10點前就寢：充足睡眠不僅有助於記憶與學習，也影響生長發育。學齡兒童與青少年應確保每晚10點至早上7點的睡眠時間，以降低肥胖風險。

王律婷強調，孩子的成長發育與全家的生活習慣息息相關，家長若能共同參與健康生活，孩子的改變效果會更顯著。例如，全家一起學習「211飲食法」，選擇天然原型食物，培養良好飲食習慣。言教不如身教，當家長願意做出改變，孩子的健康一定會更好。