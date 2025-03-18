ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

C肝會致肝癌！國健署：全國8萬人抗體陽性沒做病毒檢測

▲▼肝,肝臟。（圖／達志示意圖）

▲醫師提醒，C肝也會導致肝病，需進行治療。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

為預防感染B、C型肝炎病毒而罹患肝病，國健署自109年起擴大B、C肝篩檢，更透過補助金額調升、轉介獎勵及特定族群快篩等策略提升篩檢成效，目前已近7成目標對象接受C肝檢查。但國健署表示，根據目前統計，驗出有病毒量者轉介率雖已近八成，但卻仍有8萬餘名C肝抗體陽性者尚未接受進一步檢驗。

國民健康署自109年起擴大提供45至79歲民眾（原住民提前至40歲）免費終身1次B、C肝篩檢，補助金額更從200元調升到370元，以提高醫療院所執行篩檢意願，同時針對醫療院所主動轉介C肝抗體陽性者續檢驗病毒量，成功轉介二方各得獎勵100元，進一步激勵醫療院所積極追蹤民眾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，目前45～79歲民眾已逾700萬人接受過B、C肝相關之檢查或篩檢，驗出有病毒量者之轉介率雖已近八成，但卻仍有8萬餘名C肝抗體陽性者尚未接受進一步檢驗。

C肝感染是國人僅次於B型肝炎引起肝硬化及肝癌的主因。吳建遠表示，目前全國已有超過6千家醫療院所投入B、C肝篩檢服務，若發現自身或親朋好友C肝抗體檢查結果為陽性或不確定，要立即主動接受進一步診斷，若確診為C肝患者，也請不用擔心，健保將全額給付C肝口服藥物，治癒率近99%。

另外，吳建遠提醒，日常生活中要注意遠離B、C型肝炎危險因子，如不安全的針具注射、不必要的輸血與不安全的性行為等，若進行穿耳洞、刺青等行為，必須徹底消毒和滅菌工具，並保持良好個人衛生習慣，避免與他人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪等。
 

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

關鍵字： C肝 肝癌 肝炎

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

62%罹癌王患者「都有1特徵」！醫點名6種人最危險

上周腹瀉就醫達21.1萬人次！疫情連3周降仍創5年新高

男性中年危機OUT　攝護腺癌男性癌症第6位...PHI檢測精準度高

千萬別揉！醫教你4大常見「眼睛過敏」緊急處理方式

國內爆越南移入麻疹！當地疫情燒「病例翻倍」　疾管署已發布警示

春分天氣變化大！常見3大疾病　醫推多按3穴位舒緩

流感增45重症、15死！上周仍有10.8萬人次就醫　脫離流行還要再等

網激推「無糖綠＋半糖紅」真的不咳了　中、西醫曝效果

新冠JN.1疫苗4／8起開放3族群「打第二劑」　間隔滿6個月可打

C肝會致肝癌！國健署：全國8萬人抗體陽性沒做病毒檢測

讀者迴響

回到最上面