C肝會致肝癌！國健署：全國8萬人抗體陽性沒做病毒檢測

▲醫師提醒，C肝也會導致肝病，需進行治療。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

為預防感染B、C型肝炎病毒而罹患肝病，國健署自109年起擴大B、C肝篩檢，更透過補助金額調升、轉介獎勵及特定族群快篩等策略提升篩檢成效，目前已近7成目標對象接受C肝檢查。但國健署表示，根據目前統計，驗出有病毒量者轉介率雖已近八成，但卻仍有8萬餘名C肝抗體陽性者尚未接受進一步檢驗。

國民健康署自109年起擴大提供45至79歲民眾（原住民提前至40歲）免費終身1次B、C肝篩檢，補助金額更從200元調升到370元，以提高醫療院所執行篩檢意願，同時針對醫療院所主動轉介C肝抗體陽性者續檢驗病毒量，成功轉介二方各得獎勵100元，進一步激勵醫療院所積極追蹤民眾。

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國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，目前45～79歲民眾已逾700萬人接受過B、C肝相關之檢查或篩檢，驗出有病毒量者之轉介率雖已近八成，但卻仍有8萬餘名C肝抗體陽性者尚未接受進一步檢驗。

C肝感染是國人僅次於B型肝炎引起肝硬化及肝癌的主因。吳建遠表示，目前全國已有超過6千家醫療院所投入B、C肝篩檢服務，若發現自身或親朋好友C肝抗體檢查結果為陽性或不確定，要立即主動接受進一步診斷，若確診為C肝患者，也請不用擔心，健保將全額給付C肝口服藥物，治癒率近99%。

另外，吳建遠提醒，日常生活中要注意遠離B、C型肝炎危險因子，如不安全的針具注射、不必要的輸血與不安全的性行為等，若進行穿耳洞、刺青等行為，必須徹底消毒和滅菌工具，並保持良好個人衛生習慣，避免與他人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪等。

