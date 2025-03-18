春分天氣變化大！常見3大疾病　醫推多按3穴位舒緩

▲醫師提醒，季節性過敏是春分常見疾病。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

春分是二十四節氣中的第4個節氣，也是春天的中分點，但要留意春分在五行節氣常見的疾病。中醫師指出，春天五行屬木，主疏泄與藏血，對應著肝，要留意「情緒疾病、流行性感冒和季節性過敏」，建議可多按「太衝穴、神庭穴和百會穴」。

中醫師羅凱陽指出，春分是人體陰陽平衡的重要節氣，春分過後，陽氣進一步升發，陰氣漸衰，因此養陽氣、順肝氣是春分的重點，以前春分有幾個常見習俗來補陽氣，例如吃春菜、立蛋。

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不過春分也要特別留意常見疾病，因為春天五行屬木，主疏泄與藏血，對應著肝，常見疾病，包括「情緒疾病」，因為春天的天氣變化仍大不穩定，會導致人們腦內一些控制情緒的激素產生波動，因此情緒上起伏甚大，甚或產生睡眠相關等問題。

再來是「流行性感冒」，羅凱陽說，根據黃帝內經指出「冬不藏精，春必病溫」，溫病指的就是傳染病，基本上可以視作流感等病毒類疾病。另外，春分也容易發生「季節性過敏」，例如常見的過敏性鼻炎，這與春天花開容易有較多過敏原也是息息相關的。

羅凱陽建議，春分時節可多按3大穴位保養，包括「太衝穴」，有助疏肝理氣、舒緩情緒、清熱明目和改善血壓，緩解脹氣及消化不良等症狀；「神庭穴」有助提神醒腦、袪風泄熱和緩解情緒；「百會穴」有助調整自律神經，安神助眠，預防腦中風等。

▲太衝穴、神庭穴和百會穴位置。（圖／醫師提供）