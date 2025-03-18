上周腹瀉就醫達21.1萬人次！疫情連3周降仍創5年新高

▲疾管署副署長曾淑慧說明疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內腹瀉疫情持續！根據疾管署最新統計，上周因為腹瀉就醫達21.1萬人次，雖然已經連續三周下降，仍然是近5年最高。另全國近四周腹瀉群聚通報242起，也是5年同期最高，病原體檢驗陽性以諾羅病毒最多，占比高達98.7%。提醒民眾仍要注意飲食衛生。

疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今（18）日表示，國內今（2025）年第11周（3月9日至3月15日）腹瀉門急診就診 211,256 人次，較前一周258,896人次下降18.4%，仍為近5年（2021至2025年）同期最高。

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另全國近四周（第8周至第11周）共接獲 242 起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計 152 起，以檢出諾羅病毒（150件，占98.7%）為多。

疾管署副署長曾淑慧表示，全國腹瀉門急診就診人次仍為近5年最高，但已連續3周呈下降趨勢，預期後續也會持續下降。

疾管署指出，諾羅病毒可透過受汙染的食物、飲水或器物，以及病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫傳播，其傳染力強且低病毒量即可致病，潛伏期約10-50小時。

臨床常見症狀包含水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等情形，病程長短（約1至10天不等）取決於所感染病原種類及個人免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

曾淑慧提醒，民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製菜餚及食物貯存注意食品衛生，生熟食分開處理，且應避免生食生飲，食物徹底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產）。

此外，落實環境消毒清理亦有助於減少諾羅病毒傳播。疾管署呼籲民眾如有水瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。