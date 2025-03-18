網激推「無糖綠＋半糖紅」真的不咳了　中、西醫曝效果

▲有網友大推「無糖綠＋半糖紅」止咳神飲，驚喊真的不咳了！（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李佳蓉／採訪報導

近日天氣溫差變化大，忽冷忽熱一不小心就感冒，一名網友在Threads上分享，因自己咳嗽咳到不行，決定挑戰都市傳說「無糖綠茶＋半糖紅茶」這止咳偏方，結果竟真的神奇地不咳了；另有網友補充要點無糖或三分糖、溫的喝3天才有效，引發破萬人熱議。對此，中、西醫透露其效果，認為雖稍有幫助，但「有一定的局限性」。

彰化馬光中醫劉宗昇醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，在中醫古籍中，茶（多指未經發酵的綠茶類）被視為一種性寒、味苦的飲品，其具有清熱除火，適用於熱病初起、口渴咽乾、目赤腫痛等症狀；能下氣消食，飯後飲用以清胃熱；以及利水滲濕，對水濕停滯、浮腫或小便不利有調理作用；另有醒神安魂，能清心火、醒腦提神，適用於心火上炎、神志困倦者。

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▼中醫認為，綠茶具有清熱除火、下氣消食等效果。（示意圖／資料照）

劉宗昇接著說，紅茶因發酵而性轉溫，在古籍中無直接記載，但可根據茶的加工變化與中醫理論推衍其功效。根據中醫的性味歸經觀點，紅茶味甘、微苦，性溫，入脾、胃、心經，對人體的調理作用主要體現在溫補和促進循環方面。

劉宗昇表示，紅茶具有溫胃散寒作用，能緩解寒氣引起的腹脹或腹瀉；幫助消化、有解膩和調理腸胃的效果；能夠活血化瘀，對於氣血不足或容易手腳冰冷、臉色蒼白者，適量飲用可溫通經絡；適量飲用還能振奮精神、緩解疲勞；以及養生調補、增強人體抗寒能力。

針對將溫熱的「無糖綠與半糖紅混合」治療咳嗽是否有效？劉宗昇說明，以中醫看法，兩者混合後在一定程度上具有調和性味，形成「寒溫並用」的效果，或許有潛在作用，例如綠茶能清肺熱、化痰，紅茶有溫脾胃、助氣化，適合寒熱錯雜或痰熱初轉寒證的咳嗽（例症：痰色轉白但咽仍有痛感）。

不過，劉宗昇強調，其治療效果有一定的局限性，這種組合缺乏針對性，且糖分可能滋生痰濕，反而會造成痰咳，寒溫對沖也可能降低整體療效。

劉宗昇認為，無糖綠加半糖紅並非治療咳嗽的理想組合，因其性味衝突，難以針對特定證型發揮療效。中醫治咳強調辨證論治，咳嗽可再細分為風寒咳嗽、風熱咳嗽、痰濕咳嗽、陰虛咳嗽等多種類型，患者所處環境、個人體質、症狀皆不相同，用方及用藥也不一樣，若有咳嗽問題，請至醫療院所就診。

▲西醫認為這都市傳說對止咳稍有幫助，也可多喝溫開水、吃一匙蜂蜜試試。（示意圖／記者趙于婷攝）

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師受訪時則說，「無糖綠＋半糖紅」這偏方一定要喝溫熱的，因為冰飲會刺激氣管，反而咳得更嚴重；再者，綠茶加紅茶可大量補充水分，的確會達到痰液稀釋的效果；第三，茶類中含有茶鹼成分，為臨床上常用來止咳的支氣管擴張劑，雖然其含量未達藥物的濃度，但應該對咳嗽稍微有些幫助。

提及緩解咳嗽的方法，陳亮宇拍攝影片分享，一定要配溫開水，溫熱的水分能滋潤乾燥的喉嚨，減緩喉嚨搔癢所引起的咳嗽；再來，喝一匙蜂蜜，現今的研究發現，喝蜂蜜反而比某些止咳藥水還要來得有效止咳（1歲以下嬰兒勿食用）；第三招則是出門要戴口罩，寒冷又乾燥的空氣，使氣管非常搔癢、容易咳嗽，因此口罩為出門在外必備。