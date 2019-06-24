ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

吞完安眠藥準備報告...他隔天「記憶喪失」　專家點出原因

ETtoday健康雲

▲▼安眠藥,失眠。（圖／pixabay）

▲吞完安眠藥準備報告...他隔天「記憶喪失」，專家點出原因。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

台灣每10人就有1人壽失眠所苦，根據健保署107年統計，全國門診、住院使用鎮靜安眠藥人數約426萬人，每5人至少1人用藥，處方藥量一年超過9.18億顆，平均花費健保20.9億元。藥師提醒，安眠藥效因人而異，但服用後應遵守6大原則，才不會助眠不成反傷身。

藥師公會全聯會發言人張文靜表示，鎮靜安眠藥以左沛眠（Zolpidem）與苯二氮平（BZD）類為大宗，雖然可以治療疾病，但長期連續使用，易產生成癮性、耐受性及依賴性，有些族群甚至會發生嚴重不良反應，建議銀髮族、孕婦、呼吸中止症等患者，都應諮詢藥師後再行服用。

請繼續往下閱讀...

北市聯醫松德院區藥劑科藥師李俊達則表示，鎮靜安眠藥有4類藥理作用，分別為解除緊張焦慮、幫助入睡安眠、肌肉鬆弛、緩解痙攣，但無論服用哪一種藥物，都必須遵守6大原則，包括：配水服用、按時服用、使用正確劑量、避免突然停藥、避免重複用藥以及認識藥品的副作用。

▲藥師教你正確用安眠藥（圖／記者嚴云岑攝）

▲北市聯醫松德院區藥劑科藥師李俊達分享鎮靜安眠藥4大作用。（圖／記者嚴云岑攝）

李俊達表示，許多民眾為了助眠，都會再吞藥時配酒或牛奶，殊不知牛奶中的蛋白質、醣類成分，可能會影響藥物的吸收；酒精雖然可幫助入眠，但睡眠品質不好，也可能增強藥物作用，隔天醒來反而更昏昏沈沈。

此外，鎮靜安眠藥的最佳服藥時間，應為就寢前15至30分鐘，服用後應立即上床放空腦袋，避免再從事其他活動，滑手機更是大忌，否則大腦一直處於活躍狀態，可能會讓藥效散掉，無法正常發揮作用。

李俊達分享，他有一位朋友，在吃完安眠藥後，仍上床繼續準備隔天的報告，結果醒來看到報告上的筆記，完全想不起來自己是何時寫下，睡前記憶全數消失。

李俊達提醒，不當長期使用鎮定安眠藥，可能會出現記憶力減退、反應力下降等問題，但民眾就算要停藥，也要先與醫師討論，漸進式停藥，否則驟然停藥，可能會出現焦慮、抽搐、反彈性失眠等戒斷症狀。

關鍵字： 用藥健康 安眠藥 鎮定安全 藥師站台
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

治躁鬱症、癲癇藥恐致「畸胎」　食藥署修嚴婦女使用準則

登革熱還在燒！高雄又爆「蟲蟲危機」　醫PO沾蟲液皮膚慘況

高雄登革熱又增1感染！　金獅湖市場「隱藏孳生源」找到了

智慧醫療運用一次掌握！　台北榮總「大師開講」22日登場

癌症死亡時鐘快轉「10分46秒奪一命」　這2癌連39年居冠亞軍

身障手冊7/10起全面換新　1.2萬「綠卡人」恐喪失3大權益

女嬰左腳第三趾凹一圈！網猜：線頭纏的　醫公布「正確解答」

天天夜尿！她體檢驚見腎臟長「鹿角」　醫警告未處理嚴重下場

「默許器捐」傳5年內立法...網憂強摘器官　衛福部3點澄清！

女性染毒比男性更難戒！醫分析3原因...「體脂較高」竟上榜

讀者迴響

回到最上面