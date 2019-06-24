▲吞完安眠藥準備報告...他隔天「記憶喪失」，專家點出原因。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

台灣每10人就有1人壽失眠所苦，根據健保署107年統計，全國門診、住院使用鎮靜安眠藥人數約426萬人，每5人至少1人用藥，處方藥量一年超過9.18億顆，平均花費健保20.9億元。藥師提醒，安眠藥效因人而異，但服用後應遵守6大原則，才不會助眠不成反傷身。

藥師公會全聯會發言人張文靜表示，鎮靜安眠藥以左沛眠（Zolpidem）與苯二氮平（BZD）類為大宗，雖然可以治療疾病，但長期連續使用，易產生成癮性、耐受性及依賴性，有些族群甚至會發生嚴重不良反應，建議銀髮族、孕婦、呼吸中止症等患者，都應諮詢藥師後再行服用。

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北市聯醫松德院區藥劑科藥師李俊達則表示，鎮靜安眠藥有4類藥理作用，分別為解除緊張焦慮、幫助入睡安眠、肌肉鬆弛、緩解痙攣，但無論服用哪一種藥物，都必須遵守6大原則，包括：配水服用、按時服用、使用正確劑量、避免突然停藥、避免重複用藥以及認識藥品的副作用。

▲北市聯醫松德院區藥劑科藥師李俊達分享鎮靜安眠藥4大作用。（圖／記者嚴云岑攝）

李俊達表示，許多民眾為了助眠，都會再吞藥時配酒或牛奶，殊不知牛奶中的蛋白質、醣類成分，可能會影響藥物的吸收；酒精雖然可幫助入眠，但睡眠品質不好，也可能增強藥物作用，隔天醒來反而更昏昏沈沈。

此外，鎮靜安眠藥的最佳服藥時間，應為就寢前15至30分鐘，服用後應立即上床放空腦袋，避免再從事其他活動，滑手機更是大忌，否則大腦一直處於活躍狀態，可能會讓藥效散掉，無法正常發揮作用。

李俊達分享，他有一位朋友，在吃完安眠藥後，仍上床繼續準備隔天的報告，結果醒來看到報告上的筆記，完全想不起來自己是何時寫下，睡前記憶全數消失。

李俊達提醒，不當長期使用鎮定安眠藥，可能會出現記憶力減退、反應力下降等問題，但民眾就算要停藥，也要先與醫師討論，漸進式停藥，否則驟然停藥，可能會出現焦慮、抽搐、反彈性失眠等戒斷症狀。