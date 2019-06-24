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治躁鬱症、癲癇藥恐致「畸胎」　食藥署修嚴婦女使用準則

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孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲治躁鬱症、癲癇藥物恐致「畸胎」，食藥署修嚴婦女使用限制。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

懷孕婦女用藥當心了！含valproate成分藥物，多用於治療癲癇、偏頭痛或躁鬱症，但近年來國際研究發現，該類藥物用在具有生育能力婦女時，可能產下畸胎或胎兒發育不全風險。食藥署已先於102年，禁用於懷孕婦女的頭痛預防，今（24）日更加嚴管控，禁用於躁鬱症治療，也有條件禁止癲癇患者使用。

食藥署科長洪國登表示，含有valproate成分藥物皆為處方藥物，目前台灣共有32張藥證。歐盟去年已將該成分藥品禁用於癲癇與躁鬱症孕婦上，美國則是有條件禁用。台灣此次公告，主要是參考歐盟規定從嚴禁止，除了孕婦外，另規定具生育能力的婦女，除非能確定履行避孕計畫，否則也不得使用該成分藥物。

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108年6月24日起公告含valproate類成分藥品禁止使用情形如下：

(一) 禁用於治療懷孕婦女的躁鬱症。
(二) 禁用於治療懷孕婦女的癲癇，除非沒有適合的替代療法。
(三) 禁用於具有生育能力的婦女治療其癲癇或躁鬱症，除非能確實履行避孕計畫。

洪國登提醒，依照規定，今醫師在開立含有valproate成分藥品前，應對於具有生育能力的婦女及懷孕可能性進行評估，處方前應詳細告知於懷孕期間使用該藥品的相關風險。具有生育能力的婦女使用該類藥品時應採取有效的避孕措施，倘發現可能懷孕請立即回診追蹤。

關鍵字： 用藥健康 躁鬱症 癲癇 畸胎 食藥署 valproate
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