登革熱還在燒！高雄又爆「蟲蟲危機」　醫PO沾蟲液皮膚慘況

▲高雄又爆「蟲蟲危機」，醫PO沾蟲液皮膚慘況。（圖／吳昌騰醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

高雄市登革熱疫情不斷，現又傳出隱翅蟲大量出沒，整座港都陷入「蟲蟲危機」。醫師表示，若不小心把爬上身的隱翅蟲打死，皮膚在15秒內就會產生嚴重的「強酸灼傷」，還會出現局部的刺痛、糜爛，提醒民眾外出踏青時應做好防護措施，以免惹「蟲」上身。

林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰21日在臉書PO出兩張照片，分別為12歲與15歲青少年因不慎打死隱翅蟲後，皮膚出現的慘況。雖然經過治療，皮膚出疹在在幾天後就改善，但疼痛感卻持續了2週之久，讓病患苦不堪言。

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▲隱翅蟲上身千萬別打。（圖／吳昌騰醫師提供）

吳昌騰表示，隱翅蟲為一種屬鞘翅目之甲蟲，因體型小，可輕易穿過家庭門窗或紗窗，很容易潛入住家侵害人體，當人體皮膚接觸到影翅蟲體液，只要10~15秒，就會產生嚴重的強酸灼傷，出現局部型的刺痛、紅腫、紅斑、水泡與糜爛，不過，因不會潰爛至真皮層，所以也不會留疤。

「不小心打死隱翅蟲，皮膚會付出代價的！」吳昌騰提醒，隱翅蟲約在每年4月至10月出沒，喜好棲息在水田、草地及樹林中，侵害部位主要以沒有衣物遮蔽處為主，提醒民眾夏天晚上外出運動時，應盡量減少皮膚暴露，以免惹蟲上身。

▲隱翅蟲資料照。（圖／取自維基百科）

彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿也表示，隱翅蟲不會主動攻擊人，有時會沾染到少量從關節腔滲出的毒液，皮膚上會出現線條狀紅斑，只要盡快使用大量清水沖洗毒液並冰敷即可。

若不慎拍打隱翅蟲，只要處理得當，一般處會在3～5天後會結痂變乾，一週後部分結痂脫落，留下色素沉澱；若未妥善處理，傷口會合併細菌感染，造成蜂窩性組織炎。有些人的傷口鄰近眼睛，造成眼角膜受損，建議應請眼科醫師協助治療。