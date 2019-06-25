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長榮罷工第6天！70名空服員想「歸隊」　精神醫推測原因

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▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮空服員罷工邁入第6天，現傳出有70名組員想拿回「三寶」重返工作崗位。精神科醫師表示，以臨床經驗來看，罷工進入第7天，參與者的專注力與心情都會受到影響，進而放棄原有堅持，而這次會有這麼多人反悔，也與外界的「風向」脫不了關係。

開業精神科醫師楊聰財表示，空服員放棄罷工，主要可從生理與心理兩層面解釋。以生理來看，7天就是一個循環，加上罷工要輪班，雖然從12小時制改成8小時，但睡眠或多或少也會受到影響。

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此外，罷工者在協商過程中，經常處於被動等待狀態，心情也會相對煩躁，進而影響睡眠。有研究顯示，超過一週睡不好的話，精神狀況也會進入惡性循環，注意力、思考能力與專注力也會受到干擾。

從心理層面來看，楊聰財形容，罷工就是所謂的「拔河比賽」，除非罷工的一方彈藥充足，又得到外界肯定與鼓勵，聲勢才會越來越大，也比較能夠持久。但這次長榮空服員罷工，到目前看來，並未獲得太大的支持，假如空服員一直處於負面的討論，或一直接受到負面的報導，心情也會受到影響，「覺得自己幹嘛這麼辛苦？」

▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐，組員互相擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐，組員互相擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

楊聰財表示，過去他曾收治過一名患者，也是透過罷工跟公司爭取福利，最後以失敗告終，事後重返職場後，總感覺被排擠、霸凌，進而產生憂鬱、焦慮、憤怒、失眠等負面情緒。

長榮航空稍早證實，25日已有超過70名組員表達想回來上班的意願，40名組員已完成委託書程序，希望公司幫忙拿回「三寶」，詳情將於下午3時記者會對外說明。

楊聰財提醒，參與罷工者重返職場，雖然可能會遭遇到一些言語刁難或排擠，應保持著「留得青山在，不怕沒柴燒」的心理準備，不要讓自己過度孤單，身邊親友也可多陪伴，引導抒發心理壓力。但若出現動不動就哭、體重下降、上班無法專心等嚴重症狀，則建議尋求精神科醫師協助。

關鍵字： 長榮罷工 長榮航空 空服員 楊聰財 精神科醫師
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