62%罹癌王患者「都有1特徵」！醫點名6種人最危險

▲脂肪胰為胰臟癌的危險因子。（圖／林相宏醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，患者在被確診時往往已是晚期或轉移其他器官，令人聞之色變。禾馨民權健康管理診所院長林相宏指出，根據最新研究發現，高達62%的胰臟癌患者都有「脂肪胰」，是正常人的6倍之多。他也示警腹部肥胖，血壓與血糖、三酸甘油酯偏高，以及高密度膽固醇偏低、愛飲酒者皆容易形成脂肪胰，應當多加留意。

林相宏醫師在粉專發文說明，大家熟知的脂肪肝，在台灣每3人就有1人患有，而較少被提及的脂肪胰，其盛行率也高達16%。最新研究發現，胰臟癌患者高達62%都有脂肪胰，為正常人的6倍之多，因過多的脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子，且會降低抗發炎的細胞因子IL-10，造成細胞缺氧，導致細胞癌化。

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林相宏示警，脂肪胰與糖尿病、體重BMI、慢性胰臟炎息息相關。他提到，日本學者Yamazaki提出一個理論假說，認為胰臟的疾病都源自於胰臟內的過多脂肪，所以才會導致糖尿病、急性慢性胰臟炎和胰臟癌。

▲有研究發現，有一半的脂肪胰患者都有糖尿病。（示意圖／達志）



事實上，脂肪胰與脂肪肝形成原因類似。林相宏解釋，當缺乏運動和吃進過多的油膩食物時，人體會將多餘的脂肪儲藏起來，而因胰臟比肝臟對於脂肪更加敏感，因此更容易造成胰島素敏感度下降、阻抗性變高，進而提升後續罹患糖尿病的風險。有研究顯示，有一半的脂肪胰患者都患有糖尿病。

至於哪些人容易患有脂肪胰？林相宏說，可分為兩大類，其一是與「代謝症候群」相關，包括腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高，以及高密度（好）膽固醇偏低者；第二類則是與「酒精」相關，因酒精會促使胰腺細胞被脂肪細胞所取代。

林相宏坦言，要檢查脂肪胰，比脂肪肝要困難得多，肝臟可透過腹部超音波輕鬆檢出，不過胰臟因為太深層，容易被空氣所阻擋，所以必須透過內視鏡超音波或是斷層掃描、磁振造影才能檢查清楚，其中內視鏡超音波可提供最多胰臟的結構細節。

要逆轉脂肪胰，林相宏強調，肥胖是脂肪胰最主要的高風險族群，因此應減少醣類攝取，例如含糖飲料、精緻澱粉與太甜的水果；此外，也要多食用原型食物、避免飲酒，養成規律的運動習慣以控制體重，才是預防胰臟疾病最好的方式。