ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

62%罹癌王患者「都有1特徵」！醫點名6種人最危險

▲▼62%罹癌王患者「都有1特徵」！　醫點名6種人最危險。（圖／林相宏醫師授權提供）

▲脂肪胰為胰臟癌的危險因子。（圖／林相宏醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，患者在被確診時往往已是晚期或轉移其他器官，令人聞之色變。禾馨民權健康管理診所院長林相宏指出，根據最新研究發現，高達62%的胰臟癌患者都有「脂肪胰」，是正常人的6倍之多。他也示警腹部肥胖，血壓與血糖、三酸甘油酯偏高，以及高密度膽固醇偏低、愛飲酒者皆容易形成脂肪胰，應當多加留意。

林相宏醫師在粉專發文說明，大家熟知的脂肪肝，在台灣每3人就有1人患有，而較少被提及的脂肪胰，其盛行率也高達16%。最新研究發現，胰臟癌患者高達62%都有脂肪胰，為正常人的6倍之多，因過多的脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子，且會降低抗發炎的細胞因子IL-10，造成細胞缺氧，導致細胞癌化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林相宏示警，脂肪胰與糖尿病、體重BMI、慢性胰臟炎息息相關。他提到，日本學者Yamazaki提出一個理論假說，認為胰臟的疾病都源自於胰臟內的過多脂肪，所以才會導致糖尿病、急性慢性胰臟炎和胰臟癌。

血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲有研究發現，有一半的脂肪胰患者都有糖尿病。（示意圖／達志）

事實上，脂肪胰與脂肪肝形成原因類似。林相宏解釋，當缺乏運動和吃進過多的油膩食物時，人體會將多餘的脂肪儲藏起來，而因胰臟比肝臟對於脂肪更加敏感，因此更容易造成胰島素敏感度下降、阻抗性變高，進而提升後續罹患糖尿病的風險。有研究顯示，有一半的脂肪胰患者都患有糖尿病。

至於哪些人容易患有脂肪胰？林相宏說，可分為兩大類，其一是與「代謝症候群」相關，包括腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高，以及高密度（好）膽固醇偏低者；第二類則是與「酒精」相關，因酒精會促使胰腺細胞被脂肪細胞所取代。

林相宏坦言，要檢查脂肪胰，比脂肪肝要困難得多，肝臟可透過腹部超音波輕鬆檢出，不過胰臟因為太深層，容易被空氣所阻擋，所以必須透過內視鏡超音波或是斷層掃描、磁振造影才能檢查清楚，其中內視鏡超音波可提供最多胰臟的結構細節。

要逆轉脂肪胰，林相宏強調，肥胖是脂肪胰最主要的高風險族群，因此應減少醣類攝取，例如含糖飲料、精緻澱粉與太甜的水果；此外，也要多食用原型食物、避免飲酒，養成規律的運動習慣以控制體重，才是預防胰臟疾病最好的方式。

【泰格與雪兒】她到底愛誰

關鍵字： 醫藥新聞 胰臟癌 糖尿病 脂肪肝 脂肪胰 林相宏醫師 三酸甘油酯 肥胖 血壓 酒精

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

62%罹癌王患者「都有1特徵」！醫點名6種人最危險

上周腹瀉就醫達21.1萬人次！疫情連3周降仍創5年新高

男性中年危機OUT　攝護腺癌男性癌症第6位...PHI檢測精準度高

千萬別揉！醫教你4大常見「眼睛過敏」緊急處理方式

國內爆越南移入麻疹！當地疫情燒「病例翻倍」　疾管署已發布警示

春分天氣變化大！常見3大疾病　醫推多按3穴位舒緩

流感增45重症、15死！上周仍有10.8萬人次就醫　脫離流行還要再等

網激推「無糖綠＋半糖紅」真的不咳了　中、西醫曝效果

新冠JN.1疫苗4／8起開放3族群「打第二劑」　間隔滿6個月可打

C肝會致肝癌！國健署：全國8萬人抗體陽性沒做病毒檢測

讀者迴響

回到最上面