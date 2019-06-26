▲用類固醇會得皮膚病？專家搖頭：除非符合這2情況...。（圖／達志示意圖）

記者嚴云岑／綜合報導

類固醇名為「副腎上腺皮質激素」，對於紅斑性狼瘡、腎絲球腎炎等自體免疫疾病有一定的治療效果。但近日網路流傳，「聽說使用類固醇會得皮膚病？」讓許多服藥族群好擔心。對此，食藥署表示，除非是自行購買含類固醇的藥物服用，或在不知情的狀況下服用類固醇，才會造成身體傷害。

食藥署表示，類固醇俗稱「美國仙丹」，是人體內即可自行合成的腎上腺荷爾蒙的一種，具有抗發炎、免疫系統調節及止痛的作用，對於自體免疫疾病、氣喘、過敏性疾病等有一定治療效果。

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類固醇在體內可以促進或分解肌肉、脂肪、皮膚，但使用類固醇需依據病情適度控制類固醇用量，因為長期大量使用外用類固醇，確實可能會出現皮膚變薄、肌肉萎縮、瘀青，也容易有青春痘、色素沉澱等其他皮膚相關副作用，導致患者誤解為皮膚疾病。

此外，口服類固醇也會造成體重增加，如月亮臉、腹部堆積脂肪；頸背部突起，俗稱水牛背，血糖增高、消化道潰瘍及免疫力下降等副作用。

食藥署提醒，民眾勿亂服用來路不明的藥品，而且類固醇依藥品風險可分為處方藥及指示藥，若為處方藥，需經由醫生診斷及處方後才能使用；若為指示藥，則需依照醫師、藥師指示，或藥品外盒及仿單的標示內容使用，這樣才能確保用藥安全有效。