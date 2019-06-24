馬偕醫院靠達文西詐健保？　他公布「自清結果」：根本末段班

▲達文西手臂資料照。（圖／記者楊均典翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

「百合正義會」今（24）日上午到台北地檢署控告馬偕醫院前董事長劉伯恩等9人，涉嫌利用達文西子宮肌瘤切除手術詐領健保補助，還指控衛福部長陳時中包庇馬偕。對此，健保署表示，馬偕在達文西詐領案件中，自清的數量很少，基本上沒什麼問題。衛福部也表示，絕無包庇一事，若檢方有需要，絕對全力配合。

健保署4月利用大數據分析發現，有38家醫院涉嫌用腹腔鏡申報達文西手術，再向病人收取自費，疑慮件數高達7810件，以醫學中心婦產科為大宗，引發外界譁然。

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依據健保署公佈資料顯示，有疑義件數最多為台北醫學大學附設醫院，其次依序是中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院、雙和醫院、台大醫院。

事件爆發後，健保署長李伯璋即要求各醫院列冊自清，並繳回溢領款項，並承諾不追究刑事責任。被點名醫院也於4月底陸續繳回溢領款項，其中以北醫繳回1.2億最多，北醫委託經營的雙和醫院也退回2千8百萬元違規所得。但百合正義會今表示，馬偕醫院也有誘使病患選擇達文西手術，向病患收取20至25萬不等的金額後，再向健保申請補助。

▲健保署長李伯璋。（圖／記者嚴云岑攝）

李伯璋晚間受訪時表示，馬偕醫院在這次達文西事件上，自清的量非常少，「可說是末段班，沒什麼大問題。」上週一檢方也曾到訪健保署，針對達文西事件進行了解，未來檢調若有偵辦需要，也會將醫院列冊自清資料一併附上。

至於「百合正義會」指控衛福部長陳時中包庇劉伯恩一事，衛福部與劉伯恩皆嚴正否認。衛福部公關室主任王哲超回應，達文西手術詐領健保費用，是由健保署透大數據分析主動揪出，絕對沒有包庇任何一人；劉伯恩則無奈表示，「如果陳時中要包庇我的話，那當年何必把我換掉？」直指百合正義控告，「邏輯說不通」。

劉伯恩強調，董事長不會干預醫療行為，也不清楚醫師怎麼與病患溝通，不便評論達文西詐領健保事件。馬偕醫院則表示，健保署查核達文西手術申報部分，醫院已經有提供給健保署審查，後續報告結果會由健保署統一說明，醫院不會特別做回應。