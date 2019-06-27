▲潛在風險群當心！「心因性猝死」年奪2萬命，2/3沒有心臟病。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部最新十大死因統計指出，心臟疾病死亡人數較先前上升4.5%，且有年輕化趨勢。台北榮總內科心臟團隊表示，綜觀全球研究，35歲下成年人心因性猝死盛行率約0.1至0.2%，推估全台每年約有2萬3000人至4萬6000人因此喪命，且多達2/3發生在非心臟病患者身上，讓家庭頓失依靠，但其實只要留意這6項「潛在風險」，心因性猝死還是可預防的。

心因性猝死的成因，以心肌梗塞等冠狀動脈疾病為大宗，發生率隨著年紀增長而增加。雖然針對心律不整等高危險群患者，可透過植入心臟去顫器，在心臟不正常放電時電擊預防，但殊不知每次電擊，都會對心臟造成傷害，若一天電擊超過3次，每次間隔5分鐘以上，就稱為「電風暴」。

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台北榮總內科部心臟科林彥璋主任及鐘法博醫師表示，心因性猝死有跡可循，年過35歲有吸菸、肥胖、心血管病史，甚至曾經暈倒、出現微小心悸、家中曾有人猝死者，都是潛在危險群，應該提高警覺。

心因性猝死的另一大族群，則為先天基因缺陷造成的異常，又以兒童、年輕人及40歲以下的成年人為大宗。根據健保署統計，2015年心肌梗塞就醫人數從3萬7718人，成長到2018年的4萬8639人，4年間增逾萬人，增幅超過3成，且每8名患者就有一人未滿50歲。

林彥璋表示，越年輕發生的心因性猝死，與基因突變越相關，由於體顯性遺傳有5成機率可傳到下一代，建議出現過6大潛在症狀的民眾，可提早做基因檢測服務，以區別家屬中，誰是高危險群。若有致病基因帶原，則將來有可能會發病，更要特別注意身體狀況，並固定回診追蹤，若不幸發病，也能根據基因的分型選擇最適合的治療方式。