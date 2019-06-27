ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

潛在風險群當心！「心因性猝死」年奪2萬命　2/3沒有心臟病

ETtoday健康雲

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

潛在風險群當心！「心因性猝死」年奪2萬命，2/3沒有心臟病。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部最新十大死因統計指出，心臟疾病死亡人數較先前上升4.5%，且有年輕化趨勢。台北榮總內科心臟團隊表示，綜觀全球研究，35歲下成年人心因性猝死盛行率約0.1至0.2%，推估全台每年約有2萬3000人至4萬6000人因此喪命，且多達2/3發生在非心臟病患者身上，讓家庭頓失依靠，但其實只要留意這6項「潛在風險」，心因性猝死還是可預防的。

心因性猝死的成因，以心肌梗塞等冠狀動脈疾病為大宗，發生率隨著年紀增長而增加。雖然針對心律不整等高危險群患者，可透過植入心臟去顫器，在心臟不正常放電時電擊預防，但殊不知每次電擊，都會對心臟造成傷害，若一天電擊超過3次，每次間隔5分鐘以上，就稱為「電風暴」。

請繼續往下閱讀...

台北榮總內科部心臟科林彥璋主任及鐘法博醫師表示，心因性猝死有跡可循，年過35歲有吸菸、肥胖、心血管病史，甚至曾經暈倒、出現微小心悸、家中曾有人猝死者，都是潛在危險群，應該提高警覺。

心因性猝死的另一大族群，則為先天基因缺陷造成的異常，又以兒童、年輕人及40歲以下的成年人為大宗。根據健保署統計，2015年心肌梗塞就醫人數從3萬7718人，成長到2018年的4萬8639人，4年間增逾萬人，增幅超過3成，且每8名患者就有一人未滿50歲。

林彥璋表示，越年輕發生的心因性猝死，與基因突變越相關，由於體顯性遺傳有5成機率可傳到下一代，建議出現過6大潛在症狀的民眾，可提早做基因檢測服務，以區別家屬中，誰是高危險群。若有致病基因帶原，則將來有可能會發病，更要特別注意身體狀況，並固定回診追蹤，若不幸發病，也能根據基因的分型選擇最適合的治療方式。

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

關鍵字： 心因性猝死 心臟病 基因檢測 心臟健康
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他咳嗽、呼吸困難確診三期肺癌　「拒化療」1個月腫瘤全消

醫材重消再用「罔顧病安」　專家列國外作法：應由這單位管！

用類固醇會得皮膚病？　專家搖頭：除非符合這2情況...

酒駕新制7/1上路！汽車初犯重罰12萬　乘客也要「連坐罰」

長榮罷工第6天！70名空服員想「歸隊」　精神醫推測原因

非藥用牙膏、漱口水7/1納化粧品管！　廣告涉療效重罰500萬

馬偕醫院靠達文西詐健保？　他公布「自清結果」：根本末段班

喝酒真的能助眠？　醫點出「殘酷事實」：隔天容易被抓酒駕

吞完安眠藥準備報告...他隔天「記憶喪失」　專家點出原因

治躁鬱症、癲癇藥恐致「畸胎」　食藥署修嚴婦女使用準則

讀者迴響

回到最上面