女老師「月經冒1變化」確診子宮內膜癌　醫曝危險因子

▲女老師月經變得不規則、異常出血長達1年竟是罹癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名50多歲女老師，突發覺月經週期變得不規律，還伴隨不正常出血長達1年，原不以為意，在友人勸說下才就醫，經過內診與超音波檢查發現子宮內膜異常增生，厚度超過1.5公分，後經子宮內膜切片確診罹患「子宮內膜癌」。恩主公醫院婦產科主治醫師徐靖提醒，肥胖、西化的飲食習慣與年齡，都是釀成子宮內膜癌的危險因子，務必當心。

徐靖醫師指出，女老師當時考量學期尚未結束、無法長時間請假，在醫師建議下，選擇達文西機器手臂手術。手術過程切除子宮、卵巢、輸卵管，並清除雙側骨盆腔淋巴結，順利完成並未見特殊併發症，患者於術後第2天就出院。幸運的是，術後病理報告確認為子宮內膜癌第一期，並無深層侵襲或淋巴轉移，因此無需接受化學治療，只需定期追蹤。

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徐靖提醒，子宮內膜癌的典型症狀為不正常陰道出血，特別是在更年期前後的女性，若出現停經後再出血、月經週期紊亂並伴隨長期點狀出血、月經週期縮短 ( 如1個月2次）或經期過長，以及持續性陰道出血超過3個月，應盡早就醫。

▲恩主公醫院婦產科主治醫師徐靖。（圖／恩主公醫院提供）

提及子宮內膜癌有哪些危險因子。徐靖說明，主要是肥胖和西化的飲食習慣，肥胖患者的體內脂肪細胞含量較高，脂肪細胞會分泌一些類似雌激素型態的荷爾蒙，刺激子宮內膜，增加罹癌風險。除此之外，年齡也是危險因子，特別是停經前後的女性，本身就是罹患子宮內膜癌的高危險族群。

從國外數據來看，子宮內膜癌在美國是發生率最高的婦科癌症，主要也是因為西方人攝取較多的動物性食品、精緻碳水化合物有關。而根據美國癌症研究所（AICR）研究指出，規律運動、維持健康飲食與維持適當體重，可有效降低子宮內膜癌的風險。

徐靖表示，現今外科手術以腹腔鏡、達文西機器手臂兩種微創手術為主，但並非所有癌症手術皆適合採用微創手術，像是第三、四期的腫瘤患者，由於腫瘤已經擴散整個腹腔，在進行微創手術時，需要二氧化碳打氣進行手術視野的維護，可能導致腹腔內腫瘤擴散至其他尚未受影響的部位，進而加速病情惡化，因此並不適合。建議癌症患者應經由專業醫師評估後，再決定適合的治療或手術方式。