新光三越氣爆！醫「最怕遇1類傷者」：比的是搶救時間

▲台中新光三越氣爆，內部被炸得滿目瘡痍。（圖／記者許權毅翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台中新光三越今（13日）日上午突發嚴重氣爆，釀嚴重死傷。整合醫學專科醫師姜冠宇表示，爆炸時那種瞬間力道，處理傷患最害怕遇到「震裂肺（blast lung）」，壓力波震動導致肺泡和微血管破裂，接著肺出血、肺水腫，進展成為氣胸加血胸、肺泡塌陷，還包含氣栓，血液出現氣體跑到腦部栓塞。他直呼，「在公安事件，比的是搶救時間」。

姜冠宇醫師發文指出，因為都肺水腫又出血，「這種輸血、輸液要怎麼抓平衡，非常考驗臨床感。」坦言不知道是否真有這樣的患者，但也真的害怕有這樣的患者，所以忙的不會只有當地醫院的急診，還有備有呼吸器與葉克膜的加護病房也很重要。

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姜冠宇說，當然也不是只有爆裂肺，現場除了確認患者呼吸暢通，持續監測其意識也很重要，免得有大量內出血、腦出血而沒有注意到。他認為，「這個在公安事件，比的是搶救時間，如果發生在戰地，那種有連續爆炸的情況下，恐怕這種傷患是沒辦法擺第一處理的。」

最後，姜冠宇也呼籲，民眾要盡量減少醫護人員的負擔，不要到大醫院急診室閒晃，「此刻的台中急重症醫療同仁是真的辛苦了！」

▲台中新光三越氣爆案，目前傷患累積28人。（圖／記者許權毅翻攝）

衛福部下午3時最新統計，目前傷患統計28人，分送林新11位（留觀10、出院1）、中榮2名（OHCA1名、留觀1名）、中澄6名（OHCA1名、一般病房4名、出院1名）、中國附醫6名（留觀4、加護病房1名、出院1名）、中山1名（OHCA）、童醫院2名（留觀1、出院1名）。