喝咖啡「1陷阱」恐吞進塑膠！醫憂吐9後果：細胞塞滿垃圾

▲醫師提醒，紙杯若遇高溫、油脂或酸性時會加速釋放出微小塑膠顆粒。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

咖啡是許多上班族的精神救贖，根據統計，40%台灣人每天會喝一杯以上的咖啡，每年喝掉超過28.5億杯。基因醫師張家銘示警，每天一杯咖啡，不只喝進能量，還有紙杯上看不到的塑膠微粒，它們悄悄進入人體，最後沉積在細胞裡，並細數為健康帶來的9大危害，可能讓大家的細胞「塞滿垃圾」。呼籲妥善選擇飲用容器，減少微塑膠對人體的影響。

張家銘醫師在粉專點出「大家可能沒注意的紙杯陷阱」，他說明，紙杯的內層塗有聚乙烯（PE），這層塑膠薄膜原本是為了防止液體滲漏，但在遇到高溫、油脂、酸性或酒精飲品時，其會加速釋放出微小的塑膠顆粒，無聲無息地進入人體血液與器官，最終卡在細胞裡，影響它們的運作。

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張家銘說，想像人體細胞是間高效運作的工廠，每天處理能量轉換、代謝廢物及製造各種蛋白質，但當微塑膠進入細胞，就像是被塞滿塑膠袋的垃圾場，細胞會開始卡住，運作變慢、發炎、干擾基因運作，使得細胞不再健康。而長期下來，可能影響免疫系統，使身體處於慢性發炎的狀態，進而增加罹病風險。

▲用紙杯喝咖啡雖不會馬上生病，但若每天這樣做，塑膠微粒會慢慢塞滿人體細胞。（示意圖／本報資料照）

塑膠微粒不只卡在細胞裡，張家銘指出，有些還會釋放影響內分泌的化學物質，讓細胞接收錯誤指令，恐引發9大後果：

• 甲狀腺功能紊亂，細胞的能量調控失衡，新陳代謝變慢，讓人容易疲憊、發胖。

• 性荷爾蒙受到干擾，影響生殖細胞，可能影響生育能力。

• 胰島素反應變差，細胞無法正確處理血糖，可能增加糖尿病風險。

►腸道細胞「被堵住」，消化與吸收出問題

張家銘說，當微塑膠進入腸道，腸道細胞就像一座規律運作的地鐵站，負責吸收營養、排除廢物。但當塑膠微粒堆積在腸道細胞裡，原本順暢的營養輸送管道會開始堵塞。

• 腸道菌群失衡，有害細菌增多、好菌減少，消化變得不順暢。

• 腸道發炎，導致腸漏症，食物中的未分解物質與毒素可能直接進入血液。

• 消化吸收效率下降，長期可能造成營養不良或大腸癌風險上升。

張家銘直言，這些微粒像是在腸道內堆積了一層「隱形塑膠膜」，讓腸道變得不透氣、不健康，致使消化變差，甚至影響免疫系統。

►肝臟與腎臟：「無法處理的塑膠垃圾」

張家銘分析，肝臟與腎臟負責清理身體的廢物，但當微塑膠進入血液後，這些解毒器官就像是接收到一堆無法處理的垃圾。塑膠微粒不會被分解，反而可能影響細胞的代謝功能。

• 肝細胞發炎，影響解毒能力。

• 腎功能下降，長期累積可能影響尿毒排出。

• 氧化壓力增加，細胞提前老化，影響身體整體運作。

張家銘舉例，這就像垃圾桶塞滿了不會腐爛的塑膠袋，越來越多、卻無法清空，讓清理系統的效率越來越低。他強調，用紙杯喝咖啡雖不會馬上生病，但若每天這樣做，這些塑膠微粒就像長期積存的垃圾般，會慢慢塞滿人體細胞、影響其運作。不僅可能使細胞功能變差，還會影響內分泌、消化系統，甚至肝臟的解毒能力。

張家銘建議，雖然塑膠無所不在，但從今天開始，可以避免一次性紙杯，選擇對身體更友善的「飲用容器」，減少微塑膠的影響，讓細胞輕鬆運作，不再被塑膠卡住。

對此，有網友認為「這不是咖啡的問題」。張家銘則回應，「這是相當普遍的習慣。用它來舉例，會讓人更注意是不是自己有這種情況」；不只是紙杯的使用，他也強調，日常中塑膠袋裝熱湯的習慣一定要避免，能避開就盡量避開，現今癌症正逐漸年輕化。