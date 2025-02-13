「清冠一號」可防流感重症　研究實證：有效抑制病毒複製





▲中醫師公會舉辦有清冠一號！流感不用怕記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續攀高！疾病管制署監測上周類流感門急診達18.1萬人次，為近10個流感季同期最高，另增通報128例重症、28例死亡。中醫師公會今（13）日舉辦記者會指出，在新冠疫情期間發揮重要作用的「清冠一號」也可以用於流感治療，研究實證顯示，可抑制A型流感病毒H1N1病毒複製，降低過度發炎反應，進而減少肺炎與重症的發生。

衛福部國家中醫藥研究所研究員沈郁強說明清冠一號治療流感的機轉，細胞研究中顯示，它可以透過抑制流感病毒神經胺酸酶(neuraminidase)活性來阻斷H1N1流感病毒複製，即使針對克流感(Tamiflu)抗藥性病毒株，清冠一號一樣有效。

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沈郁強也提到，流感病毒感染誘發免疫反應，造成系統性的發炎因子產生，細胞和基因體學相關的藥理研究證實，清冠一號通過多靶點的方式有效地調控重要的免疫訊息傳遞，進而調節相關細胞激素和免疫活化分子的表達，降低發炎細胞激素的產生。

▲衛福部國家中醫藥研究所研究員沈郁強。（圖／記者洪巧藍攝）

沈郁強分析，克流感等抗病毒藥物主要是「殺病毒」，對人體副作用比較大；中醫則是強調「清病毒」和體質調理，雖然沒有很精準，但即使病毒變異仍會有效果。

沈郁強強調，要避免流感，應注意預防勝於治療，保持良好衛生習慣、接種疫苗、增強免疫力；若真的染上流感，可考慮中西醫結合治療；若與西藥合併使用，建議間隔半小時服用。

此外，流感也常併發咳嗽問題，甚至讓疾病更容易傳播，中醫師公會精準醫療小組主委林展弘指出，該小組研發出中藥複方「新冠止咳一號」，治療新冠肺炎後期病患咳嗽，經過臨床實證展現顯著療效。

▲精準醫療建構小組研擬中藥複方「新冠止咳一號」，內含麻黃、杏仁、紫蘇葉、麥門冬、桑葉、枇杷葉、石膏、黨參、紅棗、甘草、浙貝母。（圖／記者洪巧藍攝）

林展弘也建議，流感期間應以清淡飲食為主，例如米粥、蔬菜等易消化食物，避免食用生冷海鮮、油炸或過於油膩的食物，以減輕腸胃負擔，降低復發風險。而且應該避免食用溫補食物，如麻油雞、薑母鴨等，以免加重體內發炎反應，應優先調養腸胃，待消化系統恢復後再適量進補。