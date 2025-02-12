寶特瓶「恐喝出大腸癌」！醫：病變細胞內塑膠微粒多3.4倍

▲寶特瓶恐溶出塑膠微粒隨著內容物一起被喝下肚。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

對於沒有自備水杯習慣的人來說，瓶裝水到處都買得到相當方便，但小心恐致病。肝膽腸胃科醫師錢政弘警告，喝瓶裝水時，塑膠微粒會一起被喝下肚，接著被腸道黏膜所吸收，近幾年研究發現在大腸癌細胞中可找到的塑膠微粒數目，是正常大腸組織的3.4倍，它們甚至會隨著癌細胞增生、轉移到遠處的器官。呼籲民眾自帶水壺喝水更安全。

還在喝瓶裝水嗎？錢政弘醫師在粉專分享影片與文章指出，塑膠微粒普遍存在於各種日常用品與飲食中，包括飲用水、啤酒、海鮮和食鹽（海鹽），每人平均每年攝入率為3.9萬～5.2萬個顆粒，如果常喝飲料、用塑膠袋或塑膠容器裝湯、裝食物，不免會溶解出塑膠微粒一併被吃下肚。

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錢政弘說，近幾年的研究發現在大腸癌細胞裡可找到塑膠微粒，其數目是正常大腸組織的3.4倍，這些塑膠微粒甚至會隨著癌細胞增生，並轉移至遠處器官，「所以說塑膠微粒就算不是造成大腸癌的元凶，應該也是幫凶！」

錢政弘進一步表示，也有研究指出，喝瓶裝水的人，每年可能額外攝取約9萬顆塑膠微粒，而喝自來水者則只會攝取約4千顆，讓他直呼「這也太驚人了！」為了自身健康著想，他呼籲日常還是自備水壺喝水、喝飲料。

▼自備環保杯不只省錢也顧健康。（示意圖／本報資料照）

事實上，美國《國家科學院學報》曾發布最新研究指出，科學家透過最新研發的技術，在熱門品牌瓶裝水中偵測到平均每公升水中含有24萬個可檢測出的塑膠微粒，相較於先前估計的高出10～100倍。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海去年1月受訪時說明，瓶裝水含有塑膠微粒，過去確實有些國外研究發現，但在醫學研究上，國外團隊有觀察到人體某些組織，如血液、尿液或糞便都可看到塑膠微粒存在，民眾吃到後，會通過腸胃道進入人體器官和排泄物等，但目前了解的是對於健康危害仍有限。

顏宗海認為，塑膠微粒是須關注的議題，對於環保或健康醫學都相當重要；不過，對於人體的研究仍有限，因此無法直接歸納對於人類是否會有風險。但站在環保角度，仍建議使用環保杯，因為寶特瓶使用完就丟，對於環境也會造成影響。