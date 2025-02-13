他每月「用掉2箱浣腸劑」！原因醫一聽秒愣：喪失排便能力

▲男子一天要浣腸3～4次，每個月都要補貨2箱浣腸劑。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

便秘是現代人文明病，根據統計，全台有超過525萬人深受其害。肝膽腸胃科醫師張振榕分享，一名很年輕的髮型設計師，從青少年時期就愛用浣腸劑「通便」，現在一天需浣腸3～4次才能排便，每個月需要購入1、2箱浣腸劑回家用，透露「這樣排便很輕鬆，不需要用力」。此舉讓醫師猛搖頭，並示警長年使用浣腸劑的後果，是造成排便能力喪失。

張振榕醫師在粉專《張振榕醫師的健康相談室》發文指出，在門診中，慢性便秘一直是很常見的惱人問題，其中一名髮型設計師讓他印象深刻。他表示，該名患者從青少年時期就開始以浣腸劑幫助排便，好奇詢問對方「為什麼年紀輕輕需要使用浣腸劑？」得到的回答竟是「這樣排便很輕鬆，不需要用力。」

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出乎意料的答案讓張振榕聽了好無奈，藉此提醒，長年使用浣腸劑的後果，造成男子「喪失自己排便的能力」，也慢慢地對藥物產生耐受性，導致患者現在一天需要浣腸3～4次才能順利解便，且每個月都需要補貨購買1～2箱的浣腸劑回家使用，忍不住直呼「實在太可怕了！」

▼長期使用浣腸劑，恐喪失自己排便的能力。（示意圖／記者郭世賢攝）

張振榕也衛教改善便秘的秘訣，讓大家順暢不卡屎：

1.調整飲食習慣：纖維攝取的黃金比例為非水溶性纖維：水溶性纖維＝2：1。非水溶性纖維來源包括燕麥、全麥麵包、堅果、深綠色蔬菜等；水溶性纖維來源則有奇異果、帶皮蘋果、秋葵、柑橘類等等。纖維攝取量要逐步增加，每天總攝取量建議為25～30克，應循序漸進，避免初期引起腹脹。

此外，還要多喝水，每日飲水量應達1000～2000毫升，只吃纖維不喝水，便秘反而會惡化。

2.建立規律排便習慣：要有固定的排便時間，最好選擇腸道蠕動最活躍的早晨、早餐後。同時不要忍便意，應養成立即排便的習慣，避免延遲。

3.增加身體活動量：每天進行30分鐘的中等強度運動，有助於促進腸道蠕動。

4.嘗試益生菌、益生元：要補充益生菌，可選擇含乳酸菌或雙歧桿菌的發酵食品。