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衛福部估急診還要塞2周　台大醫曝真正等床病患：流感腹瀉非主因

▲▼台大醫院大廳，急診候床病患太多得至大廳等候，台大急診。（圖／ETtoday資料照）

▲台大醫院急診候床病患多到得在大廳等候。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

今年農曆春節以來國內急診壅塞情況嚴重，衛福部分析是流感、諾羅疫情等綜合因素影響，估計仍需要2至3周才會緩解。台大醫院急診醫學部主任張維典受訪直言，流感、腹瀉患者雖會增加急診人數，但是不至於留置太久，主要等床仍然是多重疾病、癌症病患等，是長期情況，且還有醫護人力等問題，並非單一政策可完全解決。

因應急診塞床問題，衛福部急找公會、各大醫院院長開會研商，主持會議的衛福部次長林靜儀表示，今年是因為過年後遭遇腹瀉、流感疫情同時燒起來，但是這兩種疾病應該是可以在基層院所就近治療、進行檢傷， 評估有需要者再轉去大醫院。

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林靜儀也提到，調查發現主要急診壅塞發生在醫學中心，區域醫院等急診並未出現等不到病床等問題，所以要再次呼籲民眾，不要一有腹瀉、擔心流感就衝到大醫院急診，也請各醫院加強調度。

不過，台大醫院急診醫學部主任張維典受訪指出，急診情況會因醫院而有些不同，以台大醫院的情況來看，腹瀉與流感雖會增加急診的病人數量，但這類病患通常在給予藥物、點滴等短暫治療後就會盡量讓他們返家，不是長時間滯留急診的族群，換言之，「流感腹瀉患者不是造成急診壅塞的主因」。

張維典分析，台大醫院急診主要候床病患仍是多重共病的患者與癌症病患，尤其因為人口老化，很多年長者身上有不止一種疾病，可能因為天冷或者其他因素發作而頻繁往來急診，且此類病人因病況複雜，在急診治療時間較長，也造成長期的壅塞問題，趨勢也會越來越明顯。

台大醫院急診經常塞床，也常會看到等床病患滿到大廳，張維典說，院方一直很幫忙設法消化病人，昨天、今天大廳已經清空，但是近期天氣又有變化，不一定又有一波病人會來到急診。

張維典直言，衛福部長官也都清楚，這不是一個政策下去就能解決的事，還要透過分級醫療、在宅醫療等措施來因應人口老化，也要面對醫護出走、人力不足導致關床等問題。

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