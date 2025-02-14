



▲高雄骨科名醫吳明峯因流感併發心肌梗塞離世。（圖／翻攝中正脊椎骨科醫院網站）

記者李佳蓉／綜合報導

高雄市知名骨科醫師、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯，12日驚傳因流感併發心肌梗塞，經急救無效後，家屬忍痛同意拔管離世，消息傳出讓許多認識他的友人相當難過。台安醫院心臟內科主任林謂文指出，心肌梗塞最常見於溫差、血壓波動，導致血管受到刺激，不過感染流感或新冠，都可能誘發心肌梗塞。其中有10大前兆須提高警覺。

林謂文醫師表示，近期OHCA（到院前心跳停止）的患者中，有20～30%為心肌梗塞，冬天溫差變化劇烈，發生心肌梗塞的機率仍高於夏天，包括「年紀大、三高、有心腦血管疾病」都是高風險族群，如果最近生活作息顛倒、過勞都可能誘發心肌梗塞。

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林謂文說明，心肌梗塞最常見於溫差、血壓波動，造成血管受到刺激，不過感染流感或新冠，都有可能誘發心肌梗塞，因為感染期間會出現發燒等症狀，身體需要承受壓力，心跳可能也會因此變快。心肌梗塞就是血塊堵住原本狹窄的血管，造成完全堵塞，其前兆除了胸悶和喘之外，包括「肩背部疼痛、下巴牙齦疼痛、上腹部疼痛、呼吸困難、冒冷汗、心悸、頭暈、全身異常疲累」也都是徵兆。

▲醫師示警，感染流感或新冠，都有可能誘發心肌梗塞。（示意圖／達志）

值得注意的是，心肌梗塞不單單只發生在中高年齡層。國泰醫院心臟加護病房主任張釗監指出，近年來隨著生活型態改變，現代人普遍習慣高油、高糖、高鈉等飲食習慣，即便是年輕族群也有可能發生，而且就算是身強體健的人，也未必是絕緣體，因為帶有老化和壓力等因素存在，不少患者在心肌梗塞發生時，往往就是因為認為自己身體健康而不自覺。

張釗監說，心肌梗塞的疼痛往往會持續一段時間，可達15～30分鐘，如果痛到冒冷汗，則已是相當危急的警訊，提醒曾罹患心肌梗塞的患者，應立即服用醫師開立的「硝化甘油」，若服用2次仍未獲得改善應立即就醫。如果是第1次發生心肌梗塞且身邊沒有硝化甘油者，無論是否確定為心肌梗塞，應立即撥打119求救，避免自行開車就醫，以免錯過黃金搶救時間。