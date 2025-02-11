排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌　醫示警了

▲貧血女的糞便潛血檢測呈陽性反應，後續確診罹患大腸癌。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，大腸癌年奪6000條人命，每31分鐘就有一人確診。只要一提到該癌症的病兆時，不少人的腦海中便會浮現糞便有血、腹脹排便困難等等。不過，肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，頭暈、耳鳴症狀與貧血有關，而貧血就是大腸癌的警訊之一。並分享一名女子因上述2症狀纏身困擾不已，就醫時果真驗出有嚴重貧血，最終確診罹患大腸癌。

錢政弘醫師在《TODAY健面聊》節目中指出，當出現排便習慣改變、血便時，不免讓人擔心自己是不是罹患大腸癌。他說，一般位於右側的大腸癌常常以貧血的症狀表現，患者容易臉色蒼白、比較容易喘、沒有力氣或沒精神。除此之外，頭暈、耳鳴也不能輕忽。

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錢政弘透露，曾遇過一名30多歲女子，沒有排便異常，除了頭暈外還會耳鳴，由於有些女生在生理期期間會出現輕微貧血，因此她一開始認為上述症狀與經期有關。但就在耳鳴症狀持續發生1個月後，她開始感到不對勁，甚至某天上班時要仰頭開窗，瞬間感到頭暈，下秒眼前一片黑，整個人幾乎快要暈倒，劇烈耳鳴讓她完全無法工作，趕緊到醫院求診。

▲女子因患有嚴重貧血而出現頭暈、耳鳴。（示意圖／本報資料照）

錢政弘說，女子就醫後被驗出患有嚴重貧血，且不是可用生理期來解釋的。通常針對這類的貧血患者，會先進行糞便檢測以確認是否有潛血反應，結果真的呈現陽性反應，後續替她做大腸鏡，確診大腸癌。

北醫血液腫瘤科醫師吳鴻誠曾在《健康2.0》節目中說明，臨床上若遇到貧血患者，絕對不是單純給了鐵劑就沒事，因為貧血其實是不少疾病的徵兆。他說，美國哈佛大學在1983～1987年針對207名大腸癌個案進行研究，發現所有個案共出現了15種症狀，其中「貧血」佔了57%，換言之，幾近6成的大腸癌個案有貧血症狀。

另外，冰島追蹤自1955～2004年，共50年間找到2000多例大腸直腸癌個案，有貧血的機率也約佔6至7成。因此，吳鴻誠強調，只要在門診看到貧血，尤其是缺鐵性貧血要更為小心。其中，男性有缺鐵性貧血千萬不能大意，因為女性可能有生理期等其他因素，但男性會有「缺鐵性貧血」的機率很低。