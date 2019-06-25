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「咬爆湯匙」險割喉！醫勸5歲以下幼童 別碰「這類餐具」

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▲▼免洗餐具,塑膠湯匙,湯匙,叉子,餐具。（圖／記者謝承恩攝）

塑膠湯匙結構脆弱，容易遭小孩咬斷誤食。（圖／記者謝承恩攝）

記者謝承恩／採訪報導

千萬別小看塑膠湯匙的殺傷力！醫師奉勸5歲以下的孩子到餐廳用餐、吃點心時，家長要注意別讓兒童啃咬塑膠湯匙，一不注意咬斷匙柄、匙面，塑膠碎片頓時成了割喉殺手，嚴重可能讓食道潰瘍、變狹窄，進而導致吞嚥困難。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，在他多年行醫經驗中，看過數十起兒童因誤食塑膠餐具，被送來急診室就醫的案例。起因是孩子跟家人外出用餐，很喜歡啃咬吃冰淇淋、布丁用的塑膠小湯匙，一不注意「喀」的一聲啃斷匙面，造成塑膠碎片掉進消化道裡，必須趕緊送往小兒急診室進行評估處置。

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▲▼。（圖／Dr. E 小兒急診室日誌提供）

▲黃框處為湯匙容易斷裂的位置。（圖／Dr. E 小兒急診室日誌提供）

謝宗學表示，5歲以下的小孩，因好奇心十足，舉凡家中常見的硬幣、玩具、首飾、磁鐵或電池等，都可能有被誤食的風險。就連外出用餐，家長也須要格外注意！由於小朋友用餐專注力不佳、喜歡邊吃邊玩，特別喜愛將點心用的塑膠小湯匙，放入嘴中「啃咬、扳扭」，然而免洗小湯匙因結構脆弱，這個舉動一不小心，就會把匙面咬破，造成塑膠碎片也跟著吃下肚。

「塑膠碎片的斷裂面的大小、尖銳與否、有無卡住食道，危險程度都不一樣。」謝宗學進一步解釋，若碎片大小2.5公分以下、碎片較鈍，容易直接被吞到肚子中，這類案件的危險性較少，基本上2~4周即可排出體外。家長需要密切觀察孩子有沒有出現劇烈腹痛、連續嘔吐、活力食慾下降等症狀，若出現異常症狀，馬上帶孩子到小兒急診室看診。

▲▼免洗餐具,塑膠湯匙,湯匙,叉子,餐具。（圖／記者謝承恩攝）

▲吃點心使用的塑膠小湯匙潛藏風險。（圖／記者謝承恩攝）

但若是碎片長度達2.5公分以上、斷裂面銳利，一不注意就卡在食道壁上，若不趕緊取出，就會造成食道潰瘍、狹窄，甚至出現吞嚥困難。

醫師也提醒，由於塑膠碎片很難用X光看得清楚，使用電腦斷層掃描則較費時，「胃鏡」往往是最能清楚檢視消化道的工具，但也因孩童好動不安，需要接受全身麻醉，才有可能在安全情況下取出吞下的異物。建議家長帶5歲以下幼童外出用餐時，最好自備金屬湯匙，不要使用塑膠餐具，避免不必要的傷害及侵入性治療。

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關鍵字： 兒童健康 碎片 割喉 餐具 誤食 中山醫學大學附設醫院 兒科急診 謝宗學
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