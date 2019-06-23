跌倒害右手廢了！醫裝「金剛爪」恢復8成...他淚拾薩克斯風

▲鄭先生因肱骨骨折合併橈神經損傷，透過金剛爪輔助，恢復8成手部功能。（圖／亞大附醫提供）

記者謝承恩／綜合報導

南投一名54歲鄭先生熱愛吹薩克斯風，但日前走路不慎跌倒，導致右手肱骨骨折伴隨橈神經受損，術後雖將肱骨復位，右手腕仍呈垂腕狀，除無法繼續開計程車，更得暫時割捨樂器，所幸接受進一步手術前，醫療團隊特別製作動態副木，讓右腕變身「金鋼爪」，不僅延緩術前肌肉萎縮速度，也讓他更有信心。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟表示，鄭先生因肱骨骨折合併橈神經損傷，標準治療過程為先開刀將肱骨復位，經觀察1至3個月，再視恢復情形決定是否需二次手術；因該患者橈神經受損，導致手腕抬起困難、指掌無力伸展，嚴重影響生活品質，故先以動態副木輔助其生活機能需求，並預防肌肉萎縮，視神經修復狀況，再決定後續是否安排開刀治療。

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製作副木的職能治療師施益湋也表示，因鄭先生熱愛演奏薩克斯風，透過穿戴動態副木，讓他在橈神經復原期間能繼續精進吹奏技巧。經使用一個月後，患者在穿戴金剛爪時，手部功能可提升近8成，也能繼續開車、表演薩克斯風及自理生活，完全不假他人之手，大幅提升生活便利性。

▲患者手腕橈神經受損 「金鋼爪」可以輕鬆抓握。（圖／亞大附醫提供）

施益湋指出，副木可分動態性和靜態性，針對鄭先生的症狀，需透過動態性副木才能增進手指關節活動度和手部的功能。職能治療師會根據生物力理學、人體解剖構造等，替患者量身訂做如電影《金鋼狼》爪子般的伸直結構系統，此系統有類似骨骼的架構和肌腱的功能，具良好固定、支撐、輕巧、穿脫方便等優點，比靜態副木更能提升患者功能。

施益湋也說明動態副木的製作方式，必須先將低溫可塑的材料置於攝氏60度到70度水中使之變軟，再經由冷卻塑型，並藉彈力繩和管子…等動態零件，改善手指伸直功能，以利進行上肢和手部動作的多元訓練，同時刺激大腦對手部動作的感知成像，讓原本抓握困難的病人能輕鬆抓握，日常生活功能獨立。

施益湋提醒，穿戴動態副木的患者，平時更要配合職能治療師所設計的復健計畫進行訓練，並適時做調整，才能有效改善受損的手部功能。