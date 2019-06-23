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下雨拿「防水噴霧」噴鞋...PM2.5全吸進肺！必做2件事自保

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▲▼下雨,潑水,鞋子,雨水。（圖／翻攝自pixabay）

▲下雨幫鞋子噴一層防水噴霧。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

下雨天擔心一出門就鞋子濕怎麼辦？市售及網路平台常見的防水噴霧，輕輕朝鞋子一噴，瞬間有了防水膜保護，鞋子怎麼潑水都不會濕，十分方便！然而就有專家提醒，其實這一類的防水噴霧，就是利用噴極細的樹脂成份（PM2.5）來達到防水，一旦吸進肺裡就很難排出來，建議使用時要戴口罩。

雨天最怕把鞋子弄濕，有些人會選擇穿雨鞋、拖鞋，或者使用時下最夯的「防水噴霧」，讓鞋子達到防潑、防濕的效果，到底防水噴霧是什麼神奇的巫術？化工博士謝玠揚在臉書就一一解答它的防水原理。

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▲▼下雨,潑水,鞋子,雨水。（圖／翻攝自pixabay）

▲防水噴霧利用極細的樹脂顆粒，形成疏水層。（圖／翻攝自pixabay）

謝玠揚表示，防水噴霧是利用化學物質，讓物體表面呈現如荷葉絨毛般的疏水性，當把水潑在鞋面、布料上時，就會變成水珠快速的排出，難以附著，輕輕抖一抖就能把水珠彈開，這一類的塗層，即使沒下雨，也會隨著時間逐漸脫落，所以要在雨天外出時，還是需要定期補噴。

謝玠揚也提醒，防水噴霧很好用，但也潛藏危險。防水噴霧所噴出的化學物質，是極細的樹脂顆粒，也就是俗稱的PM2.5，由於顆粒非常小，一旦吸進肺裡，是很難排出來的。民眾在使用這一類噴霧產品，一定要戴口罩，且最好要再室外進行，避免將塑膠顆粒吸進體內。 

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關鍵字： 下雨 防水噴霧 PM2.5 樹脂成份
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