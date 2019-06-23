硅藻土地墊好用嗎？專家曝「瞬間吸水」真相：防霉抗菌別傻了！

▲廁所、浴室放一塊硅藻土地墊，就能夠吸水、抗菌嗎？（示意圖／pixabay）

文／謝玠揚

一連下了好幾天的雨，在辦公室帶來了一波防潮防霉的話題以及新的團購主題。

「上次你說的硅藻土地墊，我有在大賣場看到耶！真的好用嗎？聽說它的吸水力很好～」

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「對！我最近又看到另外一款『珪』藻土的其他商品，聽說比硅藻土更厲害，可以放在抽屜跟衣櫃，既能除濕也能除臭！」

「這麼神奇啊？『珪』藻土？該不會又是什麼奇怪的化合物吧？」

「老大！快跟我們說明！」

硅藻土到底是什麼？

首先，硅藻土不是什麼奇怪的東西化學物質，它其實是天然物質。

「天然？」

是的。硅藻土／珪藻土是日文名稱，台灣一般稱作矽藻土。矽藻是一種水生植物，矽藻土則是矽藻的細胞壁沈積而生成的生物沈積岩。

「什麼！所以是活的？」

呃，不是。矽藻是一種單細胞生物，形體極細小，大概介於1毫米至3微米之間，能進行光合作用。矽藻生長速度快，能大量生長，所以死亡後，大量的細胞壁就會形成沈積岩。矽藻土裡的主要成分是二氧化矽，大概佔80~90％。二氧化矽基本上是沒有毒性的。





▲矽藻土擁有極強吸水力，常被作為腳踏墊。（圖／化工博士謝玠揚提供）

矽、硅、珪有差別嗎？

不少廠家也會在這個字上做文章，強調自己的矽藻土血統純正、尊爵不凡，但是其實他們都是一樣的東西，矽藻土=硅藻土=珪藻土，所以不需被廠商的行銷詞彙給影響。

為什麼可以做成腳踏墊？

矽藻土最大的特色就是多孔隙，這也是矽藻土擁有極強吸水力的主因，而且水分也容易再蒸發，簡單的說，就是容易乾。因此，矽藻土踏墊比布料製成的腳踏墊更舒適，也不會整天都溼答答的。

因為多孔隙結構內部充滿空氣，所以矽藻土的隔熱、隔音效果，都比同厚度的水泥砂漿來的強，而且重量輕的多了。所以矽藻土也近年來是室內建材的寵兒。

至於市面上的商品提到矽藻土有除臭的功效，其實原理跟竹炭、活性碳、咖啡渣能夠吸附異味是一樣的：還是多孔隙。所以，矽藻土也有過濾的效果！游泳池的過濾系統也會使用矽藻土。

真的可以「抗菌、防霉」嗎？

有些產品包裝上強調「抗菌」、「防霉」功效，這是真的嗎？如同前面解釋，矽藻土其實是植物的遺骸沉積物，主要成份是二氧化矽，其中並沒有殺菌成份，充其量只能說因為能快速乾燥，在水份較少的環境下，細菌較不易生長，也較不容易發霉，不過經年累月地使用，並不能完全免除細菌跟發霉發生的可能性。所以，別以為矽藻土可以抗菌。

作者簡介

博士謝玠揚，台大化工博士，在30歲那年創辦醫美保養品牌Neogence霓凈思。近年來成功打入東南亞及歐美數十國市場，努力為台灣品牌走上國際。

原文刊載於商業周刊網站專欄