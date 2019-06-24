整骨、電療都沒效！她「走路變成馬蹄腳」...醫驚：這病嚴重恐癱瘓

▲女教師一抬腿就痛，雙腳突然無力，試過多種治療方式都無效。（圖／CFP）

記者謝承恩／綜合報導

雙腳莫名無力、走路姿勢詭異，小心可能是腫瘤作崇！大林慈濟醫院近日接獲一名35歲擔任美語的女教師，因左腳垂足，走路時突然變得像馬蹄一樣，除了引來許多異樣眼光，還經常跌倒摔破膝蓋，試過坊間各種治療方式無效後，就醫檢查才發現，罹患罕見「粘液乳頭狀室管膜瘤」。

患者在門診中主訴，去年學校舉辦英文舞台劇表演時，突然發現要抬腿的動作無法做，而且異常疼痛，下課後便前往鄰近診所檢查，當時醫師說可能是閃到腰或是腳踝扭到，後續又到國術館做整脊，刮痧、電療，但症狀一直沒有改善，晚上更是痛苦，痛到睡不著，怎麼躺都不對，必須要貼著熱敷貼片才能「坐著」入睡。

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半年後，陳老師發現左腳已無法抬起，腳底板沒辦法做往上的動作，呈現垂足症狀，而且走路還經常跌倒，一個禮拜大概跌倒三到四次，有時甚至雙腳還會突然無力，下階梯就摔過三十多次，膝蓋都摔破了，連在家中穿著地板拖都是拖著地走。

▲醫師表示，女患者的脊髓神經長出腫瘤，若蔓延到腦部恐癱瘓。（圖／大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院陳金城副院長暨神經外科主任表示，病人的腫瘤長在胸椎第十一到腰椎第二節之間，長度約有七、八公分，經由病理檢查後證實為粘液乳頭狀室管膜瘤，這種腫瘤相當罕見，根據文獻上統計，一千萬人中，有五到八個人會有這種疾病，一般好發在二十多歲的青壯年，以男性居多。

陳金城說，由於這種腫瘤是從脊髓神經中長出來，不容易在初期獲得診斷，有的人甚至要五到十年後才能診斷出來。此腫瘤手術風險高，術中必須小心翼翼的將神經剝開，同時在顯微鏡的輔助之下，將瘤清除乾淨，而陳老師幸運地切除完腫瘤之後，現在已恢復行走能力，左腳也不再垂足。

何時是脊髓腫瘤發出的警訊？陳金城醫師指出，當身體躺下後，背部出現異常疼痛，特別在晚上痛到無法入睡，並伴隨腳無力等神經症狀時，就要懷疑可能是脊髓裡長腫瘤，應到醫院找專科醫師做詳細檢查，如果延誤治療，恐會導致腫瘤擴散，由脊髓往上延伸到腦部，甚至整個脊髓都是腫瘤，造成呼吸衰竭、四肢癱瘓。