ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

整骨、電療都沒效！她「走路變成馬蹄腳」...醫驚：這病嚴重恐癱瘓

ETtoday健康雲

▲扭到腳,腳踝,扭傷。（圖／CFP）

▲女教師一抬腿就痛，雙腳突然無力，試過多種治療方式都無效。（圖／CFP）

記者謝承恩／綜合報導

雙腳莫名無力、走路姿勢詭異，小心可能是腫瘤作崇！大林慈濟醫院近日接獲一名35歲擔任美語的女教師，因左腳垂足，走路時突然變得像馬蹄一樣，除了引來許多異樣眼光，還經常跌倒摔破膝蓋，試過坊間各種治療方式無效後，就醫檢查才發現，罹患罕見「粘液乳頭狀室管膜瘤」。

患者在門診中主訴，去年學校舉辦英文舞台劇表演時，突然發現要抬腿的動作無法做，而且異常疼痛，下課後便前往鄰近診所檢查，當時醫師說可能是閃到腰或是腳踝扭到，後續又到國術館做整脊，刮痧、電療，但症狀一直沒有改善，晚上更是痛苦，痛到睡不著，怎麼躺都不對，必須要貼著熱敷貼片才能「坐著」入睡。

請繼續往下閱讀...

半年後，陳老師發現左腳已無法抬起，腳底板沒辦法做往上的動作，呈現垂足症狀，而且走路還經常跌倒，一個禮拜大概跌倒三到四次，有時甚至雙腳還會突然無力，下階梯就摔過三十多次，膝蓋都摔破了，連在家中穿著地板拖都是拖著地走。

▲▼走路變成馬蹄腳 原來是胸腰脊髓長腫瘤。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲醫師表示，女患者的脊髓神經長出腫瘤，若蔓延到腦部恐癱瘓。（圖／大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院陳金城副院長暨神經外科主任表示，病人的腫瘤長在胸椎第十一到腰椎第二節之間，長度約有七、八公分，經由病理檢查後證實為粘液乳頭狀室管膜瘤，這種腫瘤相當罕見，根據文獻上統計，一千萬人中，有五到八個人會有這種疾病，一般好發在二十多歲的青壯年，以男性居多。

陳金城說，由於這種腫瘤是從脊髓神經中長出來，不容易在初期獲得診斷，有的人甚至要五到十年後才能診斷出來。此腫瘤手術風險高，術中必須小心翼翼的將神經剝開，同時在顯微鏡的輔助之下，將瘤清除乾淨，而陳老師幸運地切除完腫瘤之後，現在已恢復行走能力，左腳也不再垂足。

何時是脊髓腫瘤發出的警訊？陳金城醫師指出，當身體躺下後，背部出現異常疼痛，特別在晚上痛到無法入睡，並伴隨腳無力等神經症狀時，就要懷疑可能是脊髓裡長腫瘤，應到醫院找專科醫師做詳細檢查，如果延誤治療，恐會導致腫瘤擴散，由脊髓往上延伸到腦部，甚至整個脊髓都是腫瘤，造成呼吸衰竭、四肢癱瘓。

關鍵字： 馬蹄腳 垂足 粘液乳頭狀室管膜瘤 癱瘓 大林慈濟醫院 陳金城 神經外科 腫瘤 脊髓
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

麥當當≠垃圾食物！「5款減肥早餐」照吃必瘦：選OO堡完勝

下雨拿「防水噴霧」噴鞋...PM2.5全吸進肺！必做2件事自保

跌倒害右手廢了！醫裝「金剛爪」恢復8成...他淚拾薩克斯風

夏季蔬菜冠軍！地瓜葉「抗癌營養」大勝青花菜...5優點曝

硅藻土地墊好用嗎？專家曝「瞬間吸水」真相：防霉抗菌別傻了！

車禍右顏面骨折！怕開刀留疤...醫從眼瞼「拉回斷裂骨頭」

狂扣妳分！男友「一句不愛了」背後...踩爆「5地雷」秒放生

吃三色豆當蔬菜「反變胖」！這「3食材」有2個都是澱粉

下任富翁是你！6生肖「發大財」運勢曝：鼠進場買房超旺

零卡可樂不一定健康！專家破「代糖2迷思」...心理作用最可怕

讀者迴響

回到最上面