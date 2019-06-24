麥當當≠垃圾食物！「5款減肥早餐」照吃必瘦：選OO堡完勝

圖、文／營養師帶你吃外食

很多人說：「不吃早餐才會瘦！」你也是大餐後，就不跳過早餐、或乾脆睡到中午就不吃嗎？根據 Obesity Society 期刊所發表：吃早餐是成功減肥維護者的共同特徵，可能是他們成功的一個因素。研究推測的機制：有吃早餐的時候，較能平穩飢餓感，不會看到什麼就想吃，可避免過度進食或吃高熱量的食物。

因此，我在幫助學員減重時，一定會規定要吃早餐哦！但，為了讓減脂的效果更好，營養師會推薦富含蛋白質的飲食，更有助於體脂肪減少、改善身體組成！不用煩惱怎麼計算熱量、蛋白質和碳水化合物，我以「麥當勞早餐」都幫你配好了，按照圖片吃就可以瘦！

週一：小杯玉米濃湯＋豬肉滿福堡加蛋

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熱量：434 大卡

蛋白質：22 公克

碳水化合物：49 公克

週二：卡布奇諾＋青蔬滿福堡

熱量：395 大卡

蛋白質：24 公克

碳水化合物：37 公克

週三：鮮奶＋滿福堡

熱量：419 大卡

蛋白質：25 公克

碳水化合物：40 公克

週四：冰那堤＋火腿蛋堡

熱量：416 大卡

蛋白質：19 公克

碳水化合物：34 公克

週五：那堤＋豬肉滿福堡

熱量：426 大卡

蛋白質：21 公克

碳水化合物：42 公克

飲食關鍵句：「＜基本＞必須不被奪走，做事才會有明顯的成果。」

有些時候，我們會太心急、篤信偏方，但失去基本的方法都不好維持，最後很容易破功。別忘記！吃東西也至少要吃到基本，才能維持健康、好好活動。【營養師帶你吃外食】為各位搭配美味的早餐組合，讓大家充滿活力和喜悅，來面對整天的挑戰！

【營養師帶你吃外食】是由營養、運動、美容三大領域專門者所組成的經營團隊。我們都極度熱愛美食！「如何透過外食來纖體、健體、美體」是我們努力方向！

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