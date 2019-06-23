夏季蔬菜冠軍！地瓜葉「抗癌營養」大勝青花菜...5優點曝

▲地瓜葉含胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、C等營養素。（圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

小吃店來碗燙青菜，地瓜葉絕對是首選！不只價格便宜，還富含多種營養成分，像是胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、C、鉀、鈣、鎂、鐵以及纖維素。專家更指出，地瓜葉還能夠預防便秘、強化視力、降低罹癌風險，更推舉他為「夏季綠葉冠軍」，加上價格親民、易咀嚼消化的特性，更是平民界的蔬菜王！

毒理專家招名威教授指出，由於地瓜葉富含胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、C等物質，還含有一種特有的營養素稱為「吲哚素」，該營養素能阻止癌細胞生長、促進癌細胞凋零，降低罹癌機率。此外，地瓜葉中的「吲哚素」，比起青花菜、甘藍菜、白菜、青江菜及白蘿蔔所存的含量，還要多更多。

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▲地瓜葉的鉀含量較高，糖尿病、水腫或是洗腎的患者要小心食用。（圖／視覺中國CFP）

地瓜葉能去除血液中多餘的三酸甘油脂，降低膽固醇，間接預防高血壓，也可以促進心臟代謝跟循環，增加心血管系統的健康。多吃地瓜葉能強化視力，免於近視的危機，還能夠預防便秘。招名威表示，女生若是能多吃地瓜葉搭配豆製品、蛋白質或是其他富含多元不飽和脂肪酸的食物就能進一步幫助身體吸收養分，改善更年期的不適症狀。

另外要特別注意的是，地瓜葉的鉀含量較高，因此筋骨不好的人可以多吃些，但糖尿病、水腫或是洗腎的患者，就要控制地瓜葉的攝取量，以免攝入過多的鉀含量。地瓜葉更不建議生食，以免因胰島蛋白酵素抑制成分影響消化，造成腸胃不適。