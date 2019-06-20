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喝對才會瘦！醫破解「咖啡減肥」3迷思...運動前喝真能燃脂？

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▲喝咖啡真能減肥嗎？（影／《DR.汪怎麼說》提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導　影、圖／播吧

很多人都說喝咖啡可以減肥，但不同時間喝、冷熱真的都會影響嗎？東華醫院副院長汪國麟就在《DR.汪怎麼說》為大家解析3個關於咖啡的迷思，如果想靠咖啡減肥的朋友，先釐清一下自己的觀念有沒有正確吧！

1.早上喝咖啡助排便？
汪國麟表示，咖啡會刺激腸胃蠕動，因此能幫助排便。由於早上積了一晚的糞便，排便正常的人只要喝水就足以引發便意，所以喝咖啡效果當然更好，但這時候的減重，只是減掉糞便的重量，而非身上的脂肪。咖啡能刺激交感神經，研究發現的確可以增加熱量消耗，但說到能夠減肥，恐怕就不是單單喝咖啡這麼簡單。

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咖啡。（圖／達志／示意圖）
▲咖啡會刺激腸胃蠕動。（圖／達志示意圖）

2.冷熱咖啡燃脂效果不同？
汪國麟指出，咖啡的作用類似麻黃素，這類刺激交感神經的藥物使熱量消耗增加、食慾減少，有助於燃脂與減重。但喝多少、自身對咖啡因的耐受度更為關鍵，至於喝熱或冷咖啡，其燃燒熱量的差異並沒有想像中大，反而是添加的糖或其他成份，會有比較大的差別。

汪國麟說，咖啡富含的多酚有正面的健康效益，能促進人體的代謝功能，改善胰島素阻抗的現象，可是加糖以後，卻足以抵銷咖啡的正面效益。冷或熱咖啡就算真有差別，也可能因為一塊餅乾、一口含糖飲料、一顆巧克力而變得無足輕重，就結果來說可能差異不大。

3.運動前喝咖啡能加速燃脂？
關於這個問題，汪國麟表示，咖啡因一般而言會導致血壓上升、心跳加速，但喝咖啡的反應其實因人而異，不只跟體質有關，還和飲食習慣、生活形態相關聯。研究的確表示，運動前喝咖啡可以增加熱量消耗，但如果喝了之後會心跳加速，那最好不要在運動前喝，因為可能在運動過程中造成心跳過速，甚至引發心律不整。對於有三高或是心血管疾病的人，他相當反對運動前喝咖啡這種有潛在危險性的做法。

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關鍵字： DR.汪怎麼說 飲食健康 咖啡 減肥 減重 汪國麟
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