狗界學霸大排行！聰明汪汪「Top1竟是牠」...貴賓、德國牧羊都差一點

圖、文／毛起來 MaoUp
說到聰明的狗狗你會想到誰呢？靈犬萊西？忠犬小八？還是可魯？以下為史丹利．柯倫教授依據狗狗學習能力及服從程度的排名，快來看看準不準吧！
Top 40-50
學習能力：新指令重複25-40次即可理解。
服從程度：指令服從機率高於50%。
排名40-50名的狗狗，學習及服從能力屬於中等程度。他們需要較多次數的練習，並時常複習指令。飼主距離夠近，能增加狗狗的表現能力。
40.愛爾蘭軟毛梗、貝林登梗、短毛獵狐梗
41.捲毛尋回犬、愛爾蘭獵狼犬
42.庫瓦茲犬、澳洲牧羊犬
43.薩路基獵犬、芬蘭獵犬、英國指示犬
44.騎士查理王小獵犬、德國剛毛指示獵犬、黑褐獵浣熊犬、美國水獵犬
45.哈士奇、比熊犬、查理王小獵犬
46.西藏獵犬、英國獵狐犬、奧達獵犬、美國獵狐犬、格雷伊獵犬、帕森羅素㹴
47.西高地白㹴、哈威那、蘇格蘭獵鹿犬
48.拳師犬、大丹犬
49.臘腸犬、斯塔福郡鬥牛梗、柴犬
50.阿拉斯加雪橇犬
Top 27-39
學習能力：新指令重複15-25次即可理解。
服從程度：指令服從機率高於70%。
排名27-39名的狗狗，學習及服從能力屬於中上程度。一開始需要較多的練習，但之後就能記住指令。只要訓練足夠，表現和前幾名狗狗一樣好，只是回應速度可能會稍稍慢一些。
27.乞沙比克獵犬、波利犬、約克夏㹴
28.巨型雪納瑞、葡萄牙水獵犬
29.萬能梗、法蘭德斯畜牧犬
30.邊境梗、伯瑞犬
31.威爾斯激飛獵犬
32.曼徹斯特梗
33.薩摩耶犬
34.田野獵犬、紐芬蘭犬、澳洲梗、美國史特富郡梗、哥頓塞特犬、古代長鬚牧羊犬
35.美國愛斯基摩犬、凱恩㹴、凱利藍㹴、愛爾蘭長毛獵犬
36.挪威獵麋犬
37.猴綆、澳洲絲毛梗、迷你杜賓犬、英國長毛獵犬、法老王獵犬、克倫伯獵犬
38.諾威奇梗
39.大麥町
Top 11-26
學習能力：新指令重複5-15次即可理解。
服從程度：指令服從機率高於85%。
排名11-26名的狗狗是優秀的工作犬。經過幾次練習後，他們便能記住指令。較為複雜的指令可能會有遲疑，但勤加訓練便能改善。
11.潘布魯克威爾斯柯基犬
12.迷你雪納瑞
13.史賓格犬
14.比利時特伏丹犬
15.史奇派克犬、比利時牧羊犬
16.蘇格蘭牧羊犬、荷蘭卷尾獅毛犬
17.德國短毛指示犬
18.平毛尋回犬、英國可卡犬、標準型雪納瑞
19.布列塔尼獵犬
20.美國美卡犬
21.威瑪獵犬
22.比利時瑪利諾犬、伯恩山犬
23.博美犬
24.愛爾蘭水獵犬
25.維茲拉犬
26.卡迪根威爾斯柯基犬
Top 1-10
學習能力：新指令重複5次即可理解。
服從程度：指令服從機率高於95%。
排名1-10名的狗狗是學習及服從能力最高的狗狗。他們能很快理解新指令並記住。飼主即使在遠處，他們也能夠很快的做出回應。
1.邊境牧羊犬
2.貴賓犬
3.德國牧羊犬
4.黃金獵犬
5.杜賓犬
6.喜樂蒂牧羊犬
7.拉布拉多犬
8.蝴蝶犬
9.羅威那
10澳洲牧牛犬
其實狗狗學習表現的主要關鍵還是訓練者本身，只要用對方式、多點耐心，任何狗狗都能有優異的表現。
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