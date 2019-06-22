狗界學霸大排行！聰明汪汪「Top1竟是牠」...貴賓、德國牧羊都差一點

圖、文／毛起來 MaoUp

說到聰明的狗狗你會想到誰呢？靈犬萊西？忠犬小八？還是可魯？以下為史丹利．柯倫教授依據狗狗學習能力及服從程度的排名，快來看看準不準吧！

Top 40-50



學習能力：新指令重複25-40次即可理解。

服從程度：指令服從機率高於50%。



排名40-50名的狗狗，學習及服從能力屬於中等程度。他們需要較多次數的練習，並時常複習指令。飼主距離夠近，能增加狗狗的表現能力。



40.愛爾蘭軟毛梗、貝林登梗、短毛獵狐梗

41.捲毛尋回犬、愛爾蘭獵狼犬

42.庫瓦茲犬、澳洲牧羊犬

43.薩路基獵犬、芬蘭獵犬、英國指示犬

44.騎士查理王小獵犬、德國剛毛指示獵犬、黑褐獵浣熊犬、美國水獵犬

45.哈士奇、比熊犬、查理王小獵犬

46.西藏獵犬、英國獵狐犬、奧達獵犬、美國獵狐犬、格雷伊獵犬、帕森羅素㹴

47.西高地白㹴、哈威那、蘇格蘭獵鹿犬

48.拳師犬、大丹犬

49.臘腸犬、斯塔福郡鬥牛梗、柴犬

50.阿拉斯加雪橇犬

Top 27-39



學習能力：新指令重複15-25次即可理解。

服從程度：指令服從機率高於70%。



排名27-39名的狗狗，學習及服從能力屬於中上程度。一開始需要較多的練習，但之後就能記住指令。只要訓練足夠，表現和前幾名狗狗一樣好，只是回應速度可能會稍稍慢一些。



27.乞沙比克獵犬、波利犬、約克夏㹴

28.巨型雪納瑞、葡萄牙水獵犬

29.萬能梗、法蘭德斯畜牧犬

30.邊境梗、伯瑞犬

31.威爾斯激飛獵犬

32.曼徹斯特梗

33.薩摩耶犬

34.田野獵犬、紐芬蘭犬、澳洲梗、美國史特富郡梗、哥頓塞特犬、古代長鬚牧羊犬

35.美國愛斯基摩犬、凱恩㹴、凱利藍㹴、愛爾蘭長毛獵犬

36.挪威獵麋犬

37.猴綆、澳洲絲毛梗、迷你杜賓犬、英國長毛獵犬、法老王獵犬、克倫伯獵犬

38.諾威奇梗

39.大麥町



Top 11-26



學習能力：新指令重複5-15次即可理解。

服從程度：指令服從機率高於85%。



排名11-26名的狗狗是優秀的工作犬。經過幾次練習後，他們便能記住指令。較為複雜的指令可能會有遲疑，但勤加訓練便能改善。



11.潘布魯克威爾斯柯基犬

12.迷你雪納瑞

13.史賓格犬

14.比利時特伏丹犬

15.史奇派克犬、比利時牧羊犬

16.蘇格蘭牧羊犬、荷蘭卷尾獅毛犬

17.德國短毛指示犬

18.平毛尋回犬、英國可卡犬、標準型雪納瑞

19.布列塔尼獵犬

20.美國美卡犬

21.威瑪獵犬

22.比利時瑪利諾犬、伯恩山犬

23.博美犬

24.愛爾蘭水獵犬

25.維茲拉犬

26.卡迪根威爾斯柯基犬

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Top 1-10



學習能力：新指令重複5次即可理解。

服從程度：指令服從機率高於95%。



排名1-10名的狗狗是學習及服從能力最高的狗狗。他們能很快理解新指令並記住。飼主即使在遠處，他們也能夠很快的做出回應。



1.邊境牧羊犬

2.貴賓犬

3.德國牧羊犬

4.黃金獵犬

5.杜賓犬

6.喜樂蒂牧羊犬

7.拉布拉多犬

8.蝴蝶犬

9.羅威那

10澳洲牧牛犬

其實狗狗學習表現的主要關鍵還是訓練者本身，只要用對方式、多點耐心，任何狗狗都能有優異的表現。

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