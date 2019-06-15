憂鬱症好痛苦！過來人「1招」緩解...男性更需要這樣做



▲男性自殺人數，比起女性自殺人數要高許多。（圖／擷取自pixabay）

文／麥特．海格

我想要談談當一個男子漢。

男性自殺人數，比起女性自殺人數要高到一個令人難以置信的地步。在英國，男性與女性的自殺比例是3：1，在希臘是6：1，在美國是4：1，這是相當平均的數字。根據世界衛生組織指出，世界上唯一女性自殺人數高於男性的地方，是中國和香港。在其他的任何地方，選擇結束自己生命的，都是男人遠多過女人。很奇怪的是，根據每一個官方研究，曾經歷憂鬱症的女性數量其實是男性的兩倍。

所以，很顯然地，大多數的地方都有某種「身為男性會使你更傾向於了結自己性命」的情況，同時也自相矛盾。如果自殺是憂鬱症的一個徵兆（沒錯，它的確是），那麼為什麼受憂鬱症所苦的女性會多於男性？換句話說，為什麼當你是男性時，憂鬱症會更致命呢？

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▲根據官方研究，曾經歷憂鬱症的女性數量其實是男性的兩倍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



自殺率會因不同年代、不同國家，以及不同性別而異， 所以對任何人來說，自殺並不是無可改變的一件事。就拿英國來說。在1981年，有2,466 位女性在英國結束自己的生命。30年後這個數字幾乎減半，成為1,391 人。而相對的數字在男性身上，則是由4,129 人，變為4,590 人。所以回到1981年，當國家統計局開始統計，男性自殺的傾向還是高於女性，但只有高出1.9 倍左右。但現在， 幾乎已經是高出3.5 倍以上。

為什麼有這麼多的男性還是要自殺？到底出了什麼問題？最司空見慣的答案是，在傳統上男性將心理疾病視為一種軟弱的象徵，而不願意尋求協助。

男孩不哭。但男孩會哭，我們會哭，我會哭。我老是在哭，今天下午我看電影《年少時代》（Boyhood）就哭了，而且男孩和男人是會自殺的。在《白噪音》（White Noise）一書中，唐．德里羅（Don DeLillo）筆下那個憂心忡忡的故事陳述者葛雷尼（Jack Gladney），深受男性主義觀點折磨，他對這個標準的認定是：「一個男人如果連個漏水的水龍頭都修不好，還會有什麼出息？就人類歷史、其基因欲傳遞的訊息而言，這傢伙根本是個扶不起的阿斗，形同死屍。」

如果壞掉的不是水龍頭，而是一顆心呢？也許一個擔心自己不夠男子氣概的人會覺得，他應該可以不用靠任何人任何事，只要靜靜地待在現代世界的「白噪音」裡，自己一個人就可以默默地把它修好，說不定只要幾瓶酒就行。



▲憂鬱症可以藉由說話來舒緩。（圖／達志示意圖）

如果你患有精神疾病，就是這個龐大且仍在成長中的團體成員之一。有史以來，很多最偉大的人，呃，還有最難搞的人，都深受憂鬱症所苦，政客、太空人、詩人、畫家、哲學家、科學家、數學家（還真多）、演員、拳擊手、和平領袖、戰事將領，以及其他十億為自己征戰的人。罹患憂鬱症時，不管你是男人、女人，你跟罹患癌症的人、罹患心血管疾病的人，或是出了車禍的人並沒有兩樣。

所以我們該怎麼辦？我們要說話，要聆聽。鼓勵自己說出口，鼓勵自己聆聽。持續增加對話，把關注的焦點停留在那些想要加入對話的人身上。要不斷重申，一而再，再而三地強調：憂鬱症不是一種你「承認」的東西，不是一種會讓你丟臉的東西，憂鬱症是一種人類的經驗。是男孩、女孩、男人、女人、年少、年老、黑人、白人、同性戀、異性戀、有錢人和窮人的經驗。

它不是你，它只是發生在你身上的某個東西，而且是可以藉由說話來舒緩的。文字，安慰，支持。我花了十年的時間才有辦法公開地、適切地對每個人講出我的經驗，這時我才發現其實說出來的這個行為本身，就是一種治療。只要說話這件事存在，希望也就會存在。

本文摘自《活著的理由》／麥特．海格（暢銷書作家）／天下雜誌出版

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